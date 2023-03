Bogdan Mocanu a plecat de câteva zile în Dubai și deja a făcut o cucerire! Despre cine este vorba: "Ne-am cunoscut în club" | EXCLUSIV

In articol:

Ediție specială “Bărbați vs Femei” cu Bianca Comănici și Bogdan Mocanu din Dubai. Bogdan Mocanu povestește ce nu s-a văzut pe rețelele de socializare, ce farsă i-a făcut antrenorului său, Ionuț Pitbull Atodiresei, dar și cum petrec în fiecare seară.

Cu ce femeie și-a petrecut Bogdan Mocanu timpul în Dubai?

În plus, acesta a vorbit despre comentariile răutăcioase primite pe rețelele de socializare la clipul cu cele două fete care dansau.

Bogdan Mocanu a plecat în vacanță cu RXF în Dubai. Nu a trecut prea mult timp și deja a făcut o cucerire pe care a și postat-o pe rețele de socializare. Bogdan nu s-a ascuns și a dezvăluit pe cine a cunoscut în club. De asemenea, a făcut și un mic calcul și a ajuns șa concluzia că a cheltuit cam mult în țările arabe.

"Am postat vreo 6 fete, negrese pe Instagram. Deși arată la fel, sunt foarte diferite. Cele mai recente sunt Șiși și Kiki. Ne-am cunoscut în club. Sunt niște fete pâinea lui Dumnezeu. Le pui pe rană. Cum dansau ele, este un dans modern. Fac apel la Simona Mereu și aș vrea ca ea, care este cea mai șmecheră coregrafă, să,își dea cu părerea despre dansul fetelor. Fetele dansează, noi suntem băieți, ne distrăm, dansam cu toții, suntem tineri, nu făceam nimic ilegal. În Dubai aici nici nu există conceptul de droguri, iar alcoolul cu măsură, dacă ți-l permiți, că e foarte scump. Dacă era și Jador la club acolo, făceam pușcărie. Oamenii spuneau că fetele sunt urâte, ei nu sunt așa open-minded. Majoritatea care au comentat au văzut oameni de culoare la televizor sau pe telefon. Nu mi-am făcut nicio iubită, nu mă vrea niciuna, aia e. Cine și-ar dori să fie în locul meu, o să fie, pentru că atragem ceea ce gândim. Dacă aude mama cât am cheltuit mă sparge. Pot să zic doar că e de ordinul miilor de euro. Chiar aseară făceam calculele cu George Zănoagă și...", a declarat Bogdan Mocanu.

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului! A murit John Adrian Ene, fostul portar al echipei Steaua- kanald.ro

Citeste si: Aparatul care consumă cea mai multă energie. Mulți îl folosesc zilnic, dar nu realizează că le încarcă factura la curent- stirileprotv.ro

Bogdan Mocanu și Jador se pregătesc să plece în Istanbul

Bogdan Mocanu nu se oprește din călătorit, iar următoarea aventură planificată este alături de Jador, în orașul lor de suflet, Istanbul. Cei doi fac ravagii peste tot unde se duc.

"Următoarea vacanță este în Istanbul cu Jador, din câte am înțeles. Doar eu cu Jador mergem. Ne întoarcem la origini, ni s-a făcut dor. Ultima dată când am fost la Istanbul, mergeam cu mașina prin oraș și i-am zis hai să mergem la Istanbul și am plecat fără bani la noi, fără haine, fără nimic. Mai mult ca sigur o să fie spontan.", a mărturisit Bogdan Mocanu, la Bărbați vs Femei.

Citeste si: „Cristi a fost cel care m-a încurajat și mi-a spus tot timpul că se va întâmpla, să am încredere și răbdare.” Ce a făcut Cristi Borcea când a aflat că va fi din nou tată!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Un bărbat a rămas șocat după descoperirea făcută în podul casei. A pozat totul și a arătat peste ce a putut să dea- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!