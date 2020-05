In articol:

Mocanu, mesaj disperat către Andra: „Iubi, hai acasă”

După ce s-a despărțit de Andra Volos, Bogdan a ținut-o din petrecere în petrecere, lucru care a deranjat-o pe fosta concurentă de la Puterea dragostei . Mai mult decât atât, picătura care a umplut paharul a fost filmarea în care apare alături de Bia, fosta concurentă din casa Puterea dragostei

Bogdan Mocanu a hotărât să lămurească lucrurile odată pentru totdeauna și a făcut un live pe YouTube, prin care i-a explicat fostei iubite că nu a greșit cu nimic, susținând că aceasta nu îi răspunde la telefon. Mai mult decât atât, Mocanu i-a cerut scuze Andrei și a rugat-o să se întoarcă acasă. La un moment dat, bruneta a intrat pe live-ul fostului iubit, ba chiar i-a lăsat comentarii.

Dar nu m-am dus acolo cu scopul să o înșel. Scopul meu era să îl iau pe Jador de acolo, pentru că avea probleme cu mașina. Ne-am întins la vorbă și Bia mi-a dat sfaturi despre ce ar trebui să fac cu Andra. Totul s-a întâmplat din vina lui Jador. Nu trebuie să mă ascund, atâta timp cât eu știu bine cine sunt și femeia de lângă mine știe. Andro! Știu că o să vezi videoclipul ăsta. Tu știi cine sunt eu. Da? Ai înțeles greșit, Andra. Mi-e rușine. A intrat Andra pe vlog.

Numai eu știu ce e în sufletul meu și Andra mai bine ca oricine știe în ce fel mă simt acum. Vreau să îmi cer scuze pentru poziția în care am pus-o pe ea, cu toate că Andra este cel mai bine văzută din toată ecuația asta. O apreciez. Lumea nu vede așa și vreau să îmi cer scuze.

Iubi, vii acasă? Scrieți-i și voi să vină acasă. Că nu am greșit cu nimic, frate. Hai iubi, vino acasă. Andra știe că nu am greșit. Am greșit, dar nu cu ce crede ea.

, a spus Mocanu pe live.