Bogdan Mocanu a vorbit despre împăcarea cu Jador! Cine a renunțat primul la orgoliu: ”Mă liniștește psihic”

Bogdan Mocanu și Jador 22:10, iul 7, 2021 Autor: Cristina Ionela

Bogdan Mocanu și Jador au devenit cei mai buni prieteni în primul sezon Puterea Dragostei, iar de atunci au fost de nedespărțit. Fostul faimos de la Survivor România 2021 a făcut câteva declarații controversate referitoare la bunul lui amic, Mocanu, iar cel din urmă s-a supărat atât de tare pe manelist încât nu a mai vorbit cu el.

„Nu m-a deranjat ce a zis, ci cine a zis. Este un om de milioane, cu un suflet mare, mereu am spus lucruri frumoase despre el. Și dacă vreodată s-a pus problema să nu fie ceva bun de zis despre el, am ales să tac. Poate ce a spus Jador nu a fost chiar indicat. Sunt niște consecințe, chiar dacă scopul e unul bun. El mă știe, mă cunoaște, este fratele meu, vrea să aibă grijă de mine. Nici nu se pune problema să îi fie milă de mine sau ceva. O să am o discuție cu el. Cred că mă cunoaște mai bine decât mama. Nu este o persoană rea, doar trebuia să pună mai mult accent pe ce a spus. Acum cuvintele lui au o anumită putere”, a declarat Bogdan Mocanu la o emisiune TV, acum ceva timp. Ieri, Mocanu a postat un videoclip cu Jador, pe contul lui de Instagram, semn că cei doi s-au împăcat.

Bogdan Mocanu și Jador

Bogdan Mocanu, primele declarații despre împăcarea cu Jador

Prietenia dintre cei doi pare mai puternică decât orice neînțelegere, căci Jador și Mocanu s-au împăcat și au dat totul uitării. „ Referitor la situația cu Jador, nu cred că se cheamă împăcare. Pur și simplu e un om care mă liniștește psihic și vice-versa. Noi am vorbit zilele astea pentru că aveam nevoie de sfatul celuilalt și pentru mine o să rămână toată viața fratele meu”, a spus Bogdan Mocanu, la un post de televiziune.

Bogdan a dezvăluit că nu el a făcut primul pas spre împăcare, ci Jador, care l-a sunat să-i ceară sfatul într-o problemă care nu necesita amânare. ” El m-a sunat primul pentru că problema lui era prioritară, dar și eu i-am ceut sfatul după și mi-a fost alături. El mă bate și la cap să-mi iau o casă și chiar apreciez asta. Aici se face diferența dintre prieteni și cunoștințe. Este una dintre puținele dăți când maturitatea și cei doi ani pe care îi are în fața mea și-au spus cuvântul și apreciez asta”, a dezvăluit câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei.