Bogdan Mocanu, afirmație uimitoare despre Jador! Artistul a spus adevărul despre relația lor, la puțin timp după ce s-au împăcat: „Sunt sigur că pot să am prieteni mult mai buni ca el”

In articol:

Bogdan Mocanu și Jador sunt prieteni de dinainte să devină faimoși și să-i cunoască o țară întreagă. Au intrat împreună în casa „Puterea dragostei”, show-ul matrimonial de pe Kanal D, iar după încheierea sezonului gurile rele au început să lanseze tot felul de zvonuri care le puneau la îndoială relația de amiciție.

Deși a mai deschis subiectul de nenumărate ori Bogdan Mocanu spune că nu Jador l-a ajutat să devină cunoscut, ci este vorba despre cu totul altceva. Se pare că cei doi s-au ajutat reciproc în cadrul emisiunii pentru a se face plăcuți în fața telespectatorilor.

„Ar fi urât să spun că eu l-am ținut pe Jador în emisiune (n.r. Puterea dragostei), pot să spun și poți să verifici că eu sunt convins că ne-am ținut unul pe altul acolo, pentru că eram dependenți unul de celălalt. Eu îl făceam pe el atent la unele chestii, iar eu nu aș fi putut să-mi fac momentele de caterincă sau momentele de amuzament. A fost o relație de interdependență între noi. Nu m-am folosit de nimeni, tot ce am făcut a fost pe munca mea”, a explicat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, despre ce nu suportă la Jador: „Așteptările mele depășesc efortul lui”

S-au certat și s-au împăcat de mai multe ori. B ogdan Mocanu spune cu mâna pe inimă că Jador este cel mai bun prieten al său, însă are și reproșuri la adresa sa, motiv pentru care a făcut o afirmație care i-a lăsat pe toți muți: „Sunt sigur că pot să am prieteni mult mai buni ca el”.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Bogdan Mocanu le dă replica celor care au făcut un clip pe tiktok în care l-au declarat mort! "A fost amuzant"

Se pare că acesta se poate pe ajutorul artistului în cazul în care are nevoie urgent de ajutor, însă când nu e ceva important, Jador se face nevăzut. Chiar dacă este lângă el în cele mai grele momente și îl sprijină din toate punctele de vedere, Bogdan Mocanu spune că ar vrea ca prietenul său să-i fie alături și atunci când nu

este vorba despre o situație-limită.

Citeste si: Bogdan Mocanu, prins cu mâța-n sac de iubita lui! „Eu nu știu să mint. Îmi vine să arunc telefonul pe geam” Tânăra îi controlează fiecare mișcare

„Eu știu că daca l-aș suna la 3 dimineața ar veni, nu în Tecuci, dacă i-aș spune: „Sunt în Germania, am nevoie acum de ajutor, nu mai am bani, sun dezbrăcat, nu mai am mașină sunt aici”. Știu că ar veni, dar îi cer o chestie banală și nu mă ajută. Adică, la chestiile importante mă ajută și la chestiile mici nu mă ajută, că nu dă importanță. Mi-e prieten, sunt sigur că pot să am prieteni mult mai buni ca el, dar așteptările mele depășesc efortul lui. E prietenul meu cel mai bun, mă simt cel mai apropiat de el, cel mai deschis cu el, doar că nu face mereu ce vreau eu. Era prietenul meu cel mai bun dinainte să fiu eu Bogdan Mocanu și el să fie Jador. El e Ion și eu sunt Bogdan, așa ne-am cunoscut”, i-a mărturisit Bogdan Mocanu Oanei Radu, în emisiunea online Detectorul de minciuni de pe canalul de Youtube theXclusive, unde puteți vedea interviul integral.