Bogdan Mocanu, apel disperat pe internet, chiar de pe litoral! A cerut ajutorul fanilor, fără a sta pe gânduri: „Sunați la el dacă îl găsiți”

Bogdan Mocanu este iubit și apreciat de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, tânărul a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, acesta este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Bogdan și-a pierdut telefonul mobil cu o seară în urmă, anunțându-i pe urmăritorii lui de acest aspect. Mai mult, tânărul nu a ezitat chiar și să le ceară ajutorul fanilor, în speranța că poate cineva va vedea mesajul lui și, din întâmplare, va găsi telefonul, promițând în același timp că va oferi chiar și o recompensă.

”Mi-am pierdut telefonul aseară. Are poză cu mine pe ecran. Share. Am pus cu Lost my Iphone numărul meu pe ecranul telefonului pierdut. Sunați la el dacă îl găsiți. Ofer recompensă”, este mesajul postat de Bogdan Mocanu pe rețelele de socializare.

Bogdan Mocanu a vorbit despre problemele cu care se confruntă

În urmă cu câteva luni, invitat în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, Bogdan Mocanu a vorbit, fără rețineri, despre problemele cu care se confruntă.

Acesta și-a deschis sufletul în fața publicului său și a dezvăluit că se gândește că ar putea suferi de depresie, explicând și motivul care l-a făcut să-și pună semne de întrebare în privința acestui aspect.

"Cred că da. Sunt mai bine în ultima perioadă, pentru că am mai tăiat-o cu alcoolul. Eu chiar cred în adâncul sufletului meu că sufăr de depresie. Nu știam exact, dar în ultimele două săptămâni am fost mai ok psihic. Eu nu am vicii, nu mă droghez, nu știu să joc la jocuri. În schimb, cred că am avut o problemă cu alcoolul la un moment dat, pentru că aveam foarte mult timp de când beam zilnic.

Când am avut meci, nu am băut nimic, am vrut să fiu în cea mai bună formă a mea. Acum am început să mai gust așa și au revenit gândurile alea negre, nopțile târzii. Nu am luat antidepresive, alcoolul era antidepresivul meu preferat.", a declarat Bogdan Mocanu.

