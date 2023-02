Bogdan Mocanu ar putea intra iar în cușcă. Cu cine s-ar lupta în gala RXF fostul concurent de la Puterea dragostei?

In articol:

Pe 21 februarie 2023, după o lungă perioadă de antrenamente intense, Bogdan Mocanu a intrat pentru prima dată în cușca MMA.

Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” s-a luptat cu Vicenzo Final Boss, iar lupta dintre cei doi nu a ținut decât câteva minute, în final, câștigător fiind Bogdan Mocanu.

Fachiru ar putea să-i fie adversar lui Mocanu

După gala care a adunat toată suflarea mondenă la un loc, iar cei doi concurenți au ajuns să fie acum prieteni, Bogdan Mocanu pare că se pregătește pentru un nou meci.

Cel puțin, pe Instagram, asta lasă acum de înțeles. Căci acolo, Bogdan Mocanu i-a întrebat pe cei care fac parte din comunitatea sa online dacă ar fi bine și dacă ei ar vrea să-l vadă luptându-se cu Fachiru.

”Meci cu Fachiru?”, a scris Bogdan Mocanu, pe Instagram, în dreptul unor imagini în care apare în ringul de luptă, alături de posibilul său adversar.

De altfel, și de cealaltă parte, Costel Pripas, așa cum îl cheamă pe Fachiru în buletin, a publicat și el o imagine cu cel care l-a învins pe Vicenzo Final Boss.

Alături de imaginea din ring, Fachiru l-a descris prin cuvinte de laudă pe Mocanu: „Un caracter de om”, a scris acesta.

În replică, fanii celor doi din online s-au arătat curioși la ceea ce ar putea pune în ring cei doi și i-au îndemnat să pregătească un meci de pomină.

”Două tancuri”/ ”Participă, Fachire”/ ”Talent”/ ”Respect”/ ”Mândru de tine și de Bogdan Mocanu”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de cei doi potențiali rivali ai următoarei gale RXF.

Bogdan Mocanu, mândru de reușita sa

Deși nimic nu este sigur, lupta celor doi nu ar fi exclusă, având în vedere că Bogdan Mocanu, după victorie, a declarat că se simte ca un erou.

Nu pentru că a ieșit învingător, ci pentru că, deși suferă de o boală grea, mereu reușește ce alții nici nu pot visa. Iar această ambiție ar putea acum să-l împingă către o altă luptă în cușcă.

"Mă simt ca un super erou din povestea mea. Simt că Dumnezeu din nou mi-a dat ocazia să demonstrez ce pot și vreau să spun că înainte să urc în ring, m-am gândit doar la faptul că am diabet și cum alții o văd ca pe o slăbiciune, iar eu am ales să o văd ca pe un plus. Vreau să le transmit tuturor care au probleme de sănătate sau care se simt inferiori pentru că ei cred că au o problemă, că nimic nu poate să îi țină pe loc dacă își doresc cu adevărat un lucru și că cerul e limita.", a declarat Bogdan Mocanu, pentru Wownews.