Bogdan Mocanu, așa cum fanii nu l-au mai văzut până acum! Cum a fost surprins: „Tre' să știi să faci de toate”

Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” este foarte activ pe rețelele de socializare, iar acesta păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online, în special pe Instagram, acolo împărtășește cu admiratorii săi aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin bune.

De data aceasta, Bogdan Mocanu și-a surprins, fără doar și poate, fanii de pe internet, asta pentru că s-a postat într-o ipostază în care nu a mai fost văzut până acum, iar mulți dintre internauți au crezut că tânărul s-a reprofilat și-a schimbat chiar meseria.

Mai precis, artistul a postat un filmuleț în mediul online, aflându-se la un salon. Asta nu este tot! Bogdan Mocanu a pus mână pe pieptăn și pe foarfecă și a început chiar să tundă, demonstrându-le tuturor că știe să facă mult mai multe lucruri, fapt declarat chiar de el.

„În viața tre' să știi să faci de toate”, a scris Bogdan Mocanu, pe Instagram, în dreptul filmulețului.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Cum a sărbătorit Bogdan Mocanu de ziua sa de naștere

Bogdan Mocanu a avut parte, anul acesta, de o zi de naștere cu totul și cu totul diferită față de ceilalți ani.

Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a dezvăluit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro , cum și-a sărbătorit ziua.

Acesta a sărbătorit de două ori cu ocazia zilei sale de naștere, mai precis, în prima parte a zilei Bogdan a mers la un eveniment, respectiv la Cupa Presei de Tenis, acolo unde au fost invitați campioni ai tenisului,

printre care și Ilie Năstase, iar apoi acesta și-a serbat ziua cu câțiva prieteni.

„Am petrecut ziua de naștere în două moduri diferite. Prima fază a zilei mele de naștere am petrecut-o cu străini. Am fost invitat la o cupă, Press Cup, Cupa Presei de Tenis unde au fost invitați campioni ai tenisului, arbitrii și foarte multă lume bună pe care am avut ocazia să o cunosc acolo și spre surprinderea mea, de ziua mea s-au organizat frumos acolo și mi-au luat un tort, mi-au cântat „La muți ani. Au fost domnul Ilie Năstase, care este un om de nota un milion, alături de familia lui, Alexandru Harleșteanu și Veneția Ghiță(...) arbitrul de la Federația Națională de Tenis, am fost cu ATV-ul și am făcut diferite activități pe care le puteam face acolo la păstrăvărie. (...) Iar a doua parte, m-am întors în București și mi-am claxonat să zic așa câțiva din prietenii mei și au venit și am sărbătorit aseară. Am avut două petreceri aniversare foarte frumoase. Au venit prietenii mei cunoscuți pe YouTube și TikTok, Nikolas Sax, Maria Georgiana, Cătălin Dumitrescu, Ema Hilke” , ne-a povestit în exclusivitate Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu și Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook ]