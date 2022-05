Bogdan Mocanu, atacat cu maceta într-un club din Mamaia! Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a ajuns la spital

In articol:

Bogdan Mocanu a ajuns pe mâinile doctorilor, după ce noaptea trecută a fost atacat cu macete, într-un club din Mamaia. Din fericire, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" se află în afara oricărui pericol, însă s-a ales cu o rană la braț.

Bogdan Mocanu, atacat într-un club de pe litoral

Bogdan Mocanu a fost implicat într-un incident de proporții seara trecută, într-un club de pe litoral. Potrivit primelor informații, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a fost atacat cu arme albe de către mai mulți indivizi, după ce a mers să-și salute câteva prietene. Tânărul a ajuns la spital, cu o rană serioasă la braț:" Sunt puțin șocat în legătură cu ce s-a întâmplat în seara asta. Pe scurt, sunt obișnuit să salut lume de la cel mai mic la cel mai mare om pe care îl știu și îl întâlnesc în public. Am salutat și eu prieteni, prietene pe care i-am întâlnit în club, iar una dintre prietene s-a întâmplat să fie cu iubitul ei, sau mă rog, niște băieți. Unul dintre ei a încercat o glumă proastă cu mine, eu am cerut explicații. Am văzut patru macete ridicate deasupra mea. M-au lovit, nu mi-am dat seama pe moment, am vrut să ripostez, am vrut să-l iau pe ăsta, primul care a scos maceta spre mine, dar i-am văzut pe ceilalți trei." , a povestit Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bogdan Mocanu: "Sunt bine"

Bogdan Mocanu a postat și pe rețelele de socializare un clip video, la scurt timp după ce medicii i-au cusut rana și i-au dat voie să plece acasă.

Tânărul a cerut tuturor celor care au reușit să surprindă momentul atacului să îi trimită imaginile și filmările, cel mai probabil pentru a fi folosite ca probe, în anchetă: "Sunt ok, nu știu ce ați văzut. Vreau doar atât, cei care au filmări sau poze cu ce s-a întâmplat în seara asta, să-mi dați clipul. Am fost și eu în club, am salutat și eu prieteni vechi, prietene vechi, și oamenii suferă de ei. Vreau să mă ajutați să rezolv problema asta. Nu pot altfel, decât cu ajutorul vostru. Vreau să-mi dați filmări cu ce s-a întâmplat. Sunt bine, mulțumesc de griji.", a declarat Bogdan Mocanu, pe contul personal de Instagram.