Bogdan Mocanu, beat mort! Cum a fost filmat e incredibil! "Era in coma"

Bogdan Mocanu a plecat cu Jador la Bacau dupa ce s-a despartit de Andra Volos. Fostul concurent de la Puterea dragostei a fost filmat de bunul lui prieten din emisiune in ipostaze incredibile. Mocanu s-a imbatat atat de tare incat i s-a facut foarte rau. Jador a fost nevoit sa traga pe dreapta pentru ca Bogdan sa poata vomita.

A doua zi, Jador si Bogdan Mocanu au plecat impreuna la cumparaturi. Ajuns in supermarket, fostul iubit al Andrei Volos s-a dus tot la raionul de bauturi. Prilej pentru ca Jador sa faca misto de el, filmandu-l cu telefonul mobil.

Jador a facut misto de Bogdan Mocanu! L-a filmat beat mort, in timp ce vomita: "Era in coma"

"Era mort de beat, era in coma, iar acum isi cauta bere. ce inseamna sa fii alcoolist. Asta inseamna alcoolemia totala. Apogeul alcoolului atins vreodata! Nu il mai intereseaza nimic. Nu ma vede, nu ma aude, nimic! Nu ma baga in seama.

A zis ca se duce sa isi ia o bere, dar si-a luat doua", a spus cantaretul in vlogul publicat pe Youtube.

Jador rade de Mocanu si ii spune ca se imbata ca sa isi inece amarul dupa ce s-a despartit de Andra.

"Suferi atat dupa Andra, incat bei incontinuu, mai baiatule?! Ti-am zis sa nu mai bei atat! Doamna! Vi se pare normal ca baiatul asta sa sufere in halul asta?! Andra! Andra Volos! O stiti? Una cu b$%^&e mari", spunea prietenul Jador introducand-o in discutie si pe vanzatoarea de la casa.

Mai tarziu, cand au revenit acasa, Mocanu s-a oferit sa sparga lemne pentru gratar. "De-aia te-a lasat Andra, ca nu esti bun de nimic!", a glumit el.