Bogdan Mocanu, Dodo și Iancu Sterp, colaborarea momentului! Bogdan Mocanu, Dodo și Iancu Sterp au terminat filmările pentru noua lor piesă. Anunțul a venit ca un șoc pentru fani și d-abia așteaptă să audă piesa „Șefa Banilor”, în colaborare cu Costi Ioniță. Bogdan Mocanu a postat în urmă cu puțin timp un vlog în care a prezentat imagini din spatele camerelor de filmat. Locația pe care au ales-o pentru videoclipul piesei lor a fost una de vis.

Protagoniștii, Bogdan Mocanu, Dodo și Iancu Sterp sunt înconjurați de multe fete, în timp ce se află pe un vapor. Pe lângă muncă, ei s-au și distrat în timpul filmărilor. La un moment dat, Iancu Sterp și Bogdan Mocanu au sărit în apă, îmbrăcați exact cum au filmat.

Bogdan Mocanu, despre piesa „Șefa Banilor”: „Am pus suflet”

În vlog-ul său, Bogdan Mocanu a povestit că piesa urmează să fie lansată pe 25 sau pe 28 iulie. Fostul concurent de la Puterea dragostei le promite fanilor că nu își vor scoate piesa din minte după ce o vor auzi pentru prima dată.

„Am terminat filmările, a fost mult mai mult de filmat decât de obicei. Au fost foarte multe cadre și e foarte plin videoclipul, sunt foarte multe momente. Piesa are vreo trei minute și ceva. Acum aș pleca din nou până la mare să repetăm tot. Trebuie să iasă ceva super mișto. Pe 25 sau pe 28 o să apară. O să vă placă rău! E genul ăla de piesă pe care o asculți pe repeat non-stop, chiar dacă nu vă place partea mea sau a lui Iancu. Am pus suflet”, a declarat Bogdan Mocanu. (Citeste si: Bogdan Mocanu, in sezonul 3 al "Puterea dragostei"? Postarea care il da de gol)