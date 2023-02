Bogdan Mocanu, gata să intre în cușca RXF și face dezvăluiri picante înainte de gală: "Toate femeile celebre pe care le cunosc mă susțin" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu urmează să se întâlnească în cușcă cu Vicenzo Final Boss. Ce doi se vor lupa în Gala RXF.

Până la momentul în care se vor întâlni față în față au mai rămas puține zile, astfel că jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Bogdan Mocanu despre emoțiile pe care le are înainte de lupta cu Vicenzo, dar și mesajele de susținere pe care le primește zilnic.

Bogdan Mocanu nu ratează niciun antrenament și mărturisește că are emoții, fiind normale înaintea unui eveniment așa mare. Artistul se pregătește intens pentru marele moment, așa cum ne-a dezvăluit în trecut. Recent, vedeta ne-a mărturisit și cine îl susține.

Cine îl susține pe Bogdan Mocanu înainte de meciul din cușcă

Fanii sunt adevărați suporteri pentru Bogdan Mocanu. Vedeta ne-a mărturisit că din fericire, primește zilnic mesaje de la internauți prin care este încurajat și felicitat. Jumătate din țară, așa cum a mărturisit chiar el, îi trimite mesaje în mediul online.

"În online primesc mesaje de susținere de la jumătate de țară! Am foarte multe mesaje de susținere și de la fane și de la fani. Mă încurajează oamenii și trimit exagerat de multe mesaje, din fericire. Primesc zilnic încurajări de la oamenii care mă iubesc", ne-a spus Bogdan Mocanu.

În ceea ce privește femeile celebre pe care le știe, vedeta spune că toate sunt gata să îl susțină la marele meci.

"Toate femeile celebre pe care le cunosc mă susțin", a spus râzând Bogdan Mocanu, pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu e gata de gala RXF

Până la meciul dintre Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss au mai rămas doar câteva zile. Vedeta ne-a mărturisit că emoțiile pe care le are sunt normale și constructive.

"Am emoții și abia aștept să se termine, dar sunt niște emoții constructive", ne-a transmis el.

Recent, vedeta a mărturisit că nu a ratat niciun antrenament și nu se teme că va pierde. Vede progrese de la un antrenament la altul, iar cel mai important este să fie pregătit.

"Nu am ratat niciun antrenament, văd progrese de la un antrenament la altul, eu sunt sigur că o să fie bine. Am emoții, dar nu că o să pierd. Am emoții pentru că așa e normal", a dezvăluit Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Cine este Vicenzo Final Boss, cel cu care se va bate Bogdan Mocanu

Vicenzo Final Boss a devenit extrem de cunoscut în mediul online, în special pentru fizicul de culturist și tatuajele pe care le are. Dacă pe Tik-Tok Vicenzo este extrem de cunoscut pentru viața opulentă pe care o duce, recent el și-a deschis sufletul în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu și am aflat câte ceva și despre viața sa personală.

Bărbatul este logodit, iar viitoarea lui soție este o blondă superbă. Vedeta a remarcat-o pe Loredana în mediul online, când ea avea o altă relație. A așteptat ca ea să fie singură și apoi a început și povestea lor de iubire. Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani.

În ceea ce privește lupta din cușcă cu Bogdan Mocanu, Vicenzo recunoaște că nu este un fan al violenței, însă i s-a părut o oportunitate pentru amândoi.

"De când a explodat chestia asta cu Final Boss eu nu am vrut să mă bat. A început toată lumea să mă provoace în RXF, nu doar Bogdan Mocanu. Am zis să accept cu el, pentru că e o persoană faimoasă în România. Avem amândoi de câștigat: el e faimos aici, eu în străinătate", a declarat Vicenzo Final Boss.

