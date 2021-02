Bogdan Mocanu, ipostază inedită alături de iubita lui! Cum s-au fotografiat cei doi, în pat: „Dragostea perfectă”

In articol:

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Puterea dragostei. De câteva luni bune de zile, el se află într-o nouă relație, iar partenera lui îl face cel mai fericit bărbat. Cu fiecare ocazie pe care a avut-o, el a vorbit cu foarte multă dragoste ăn glas despre noua femeie care îi este alături.

Deși nu a vrut să îi facă publică identitatea, Bogdan Mocanu nu se sfiește să arate cât este de îndrăgostit.

Cu ocazia zilei speciale de Dragobete, Bogdan Mocanu a postat un videoclip cu iubita lui la secțiunea de stories de pe Instagram. Cei doi se află în pat, iar fostul concurent de la Puterea dragostei își ține strâns la piept iubita. „S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe”, este sunetul unei piese pe care Bogdan Mocanu a pus-o la InstaStory, alături de videoclipul cu cei doi.

Ipostază tandră cu Bogdan Mocanu și iubita lui[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, declarații despre noua lui iubită: „Este mai matură decât mine”

Bogdan Mocanu a dezvăluit că noua lui iubită a venit în viața lui într-o perioadă în care se afla într-un „doliu sufletesc”, după despărțirea de Andra Volos. Artistul a dezvăluit că s-au mutat deja împreună și sunt de nedespărțit.

„Da, nu mai sunt singur. S-a terminat demult relația cu Andra. S-a terminat și perioada aia de doliu cum ar veni, doliu sufletesc. Am suferit, pentru că după ce ne-am despărțit tot apăreau noutăți și eram așa dezamăgit zilnic, până când a început să nu mă mai deranjeze și în sfârșit am reușit să-mi deschid inima. Nu am lăsat nimic, s-a întâmplat pur și simplu, iar asta face să fie foarte intens. Nu ne-am mutat împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună”, a declarat Bogdan Mocanu.

Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că nu vrea să spună cine este și cu cine se ocupă pentru că este, la rândul ei, o artistă.

„Este brunetă, este mai matură decât mine cu mai mulțișori ani, dar nu contează. Nu trebuie să fie o relație în care doar unul îl consumă pe celălalt, ne consumăm reciproc și e foarte mișto. Este cunoscută, nu neapărat artistă, dar nu vreau să spun cu ce se ocupă. Pe Instagram am văzut-o pentru prima oară. Am făcut sărbătorile împreună. Și Crăciunul și Revelionul și tot. Suntem nedespărțiți de o lună. A vorbit la telefon cu mama și și eu am vorbit cu părinții ei”, a mai spus Bogdan Mocanu.