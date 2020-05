In articol:

Bogdan Mocanu suferă enorm după Andra Volos, cea alături de care avea mari planuri de viitor, dar cu toate acestea el nu el nu vrea să recunoască că a greșit. Fostul concurent de la Puterea Dragostei aruncă vina pe vloggerițele care au scos la iveală filmulețele care au scos la iveală infidelitatea lui.

Bogdan Mocanu își strigă disperarea: „Nu pot să trăiesc fără Andra! Eu mor fără Andra!”

Bogdan Mocanu susține că este distrus fără Andra și nu își vede viitorul apropiat fără prezența ei în viața lui. Astfel, Mocanu le-a trimis Reei și Tinei o serie de mesaje vocale în care își vărsa amarul. Amețit de aburii alcoolului, Bogdan Mocanu trecea destul de repede de la o stare la alta, ceea ce înseamnă că sentimentele lui față de Andra sunt contradictorii în aceste momente tulbure pentru el.

„Pentru mine viața asta nu există fără Andra. Eu nu exist! Bogdan Mocanu nu există fără Andra. Andra a devenit viața mea. Eu nu sunt Bogdan Mocanu fără Andra. Eu și un prosop dacă îl mut... eu mor fără Andra”, a spus Bogdan Mocanu într-un mesaj vocal pe care i l-a trimis vloggeriței Tina.

În continuare, Bogdan a trecut într-o altă stare și a început să o învinuiască pe Andra pentru vlogurile pe care le-a postat după ce a aflat că a fost înșelată.

„Am aflat că am stat cu o femeie care iubește mai mult vloggurile, a pus reacția mamei ei în loc să vină să vorbească cu mine. Rufele se spală în casă Poate dacă Andra mă înșela cu unu, atunci pe moment i-aș fi făcut ce i-aș fi făcut, aș fi înjurat-o sau i-aș fi făcut ce i-aș fi făcut. Eu niciodată nu aș fi denigrat-o pentru că femeia asta e femeia care mi-a oglindit mie imaginea. Eu fără Andra nu sunt om. Eu fără Andra mor. Eu fără Andra o să fiu o lună un an de zile mort fără Andra. Femeia asta mi-a arătat mie frumosul și eu nu am înșelat-o.

Iubește atenția, nu știu ce iubește, dar nu mă iubește pe mine. Eu sunt hotărât să nu mai simt nimic față de Andra pentru că am văzut că iubește vloggurile, iubește atenția, vizualizările, nu mă iubește pe mine. O las pe ea să trăiască cu lumea, cu fanii, cu ce crede ea că o face fericită”, a mai spus Bogdan Mocanu.