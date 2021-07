Bogdan Mocanu, mai îndrăgostit ca niciodată! Declarație de dragoste pentru iubita lui misterioasă: ”Prima și unica...”

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram] 09:16, iul 4, 2021 Autor: Cristina Ionela

Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai primului sezon Puterea Dragostei, dat fiind faptul că l-a și câștigat. Tânărul a trăit o poveste de dragoste cu Andra Volos, pe care a cunoscut-o în emisiunea fenomen de la Kanal D, însă lucrurile n-au stat foarte bine între cei doi și au decis să o ia pe drumuri diferite.

Acum, fiecare-și vede de viața lui. Asta se întâmplă și-n cazul lui Bogdan, care și-a găsit fericirea în brațele altei femei și care-l face fericit de câteva luni bune.

Câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei o ține ferită de ochii curioșilor, pe iubita lui. Vedeta are o relație de foarte mult timp cu o tânără misterioasă, care nu-și dorește să apară momentan pe rețelele sociale. Bogdan Mocanu își ține ”ascunsă” povestea de iubire, însă obișnuiește să posteze fotografii cu tânăra brunetă, în care să nu i se vadă identitate. Ei bine, așa a făcut și de această dată: a publicat o nouă fotografie cu partenera lui de viață, alături de un mesaj emoționant: ”My one and only”- ”Prima și unica iubire”.

Bogdan Mocanu și iubita lui[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu și fratele lui au avut aceeași iubită!

Bogdan Mocanu și fratele lui, Vlad, au făcut dezvăluiri, în platoul WOWbiz.ro, despre copilărie, cât și despre planurile lor de viitor. Tânărul este pasionat de sport și este mijlocaș la echipa de fotbal din Vaslui.

Întrebați de jurnalista Cornelia Ionescu dacă au aceleași gusturi la fete și s-au certat vreodată pe această temă, Bogdan Mocanu a aruncat o bombă. Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că tocmai a aflat că fratele lui s-a întâlnit cu una dintre fostele lui iubite.

Tânăra a negat atunci când s-a întâlnit cu Vlad că l-ar cunoaște pe fratele lui.

