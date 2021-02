In articol:

Bogdan Mocanu are o relație extrem de frumoasă de prietenie cu Jador. Pe contul său de Instagram, fostul concurent de la Puterea Dragostei a transmis un mesaj extrem de emoționat pentru Faimos. Ținând cont că în ultima perioadă Jador a fost afectat de scrisoarea primită de la fosta lui iubită și au avut loc mai multe discuții în care a fost implicat și el, concurentul de la Survivor România a cedat.

Însă, prietenul său nu a putut trece atât de ușor peste faptul că Faimosul a izbucnit în plâns de mai multe ori în ultima perioadă. Astfel, Bogdan Mocanu a scris un mesaj pe rețelele sociale pentru Jador: "M-am săturat să te văd plângând. Te iubim și te așteptăm acasă, frățiorul meu de altă mamă!". Însă, acesta nu este singurul mesaj pe care îl transmite. De fiecare dată când se difuzează emisiunea Survivor România, fostul iubit al Andrei Volos se uită și îl încurajează pe aceasta, de acasă.

Bogdan Mocanu, mesaj emoționat pentru Jador de la Survivor România! "M-am săturat să te văd plângând..."[Sursa foto: Instagram]

Jador, declarații emoționante despre Georgiana

Fără să stea prea multe pe gânduri, imediat după ce

a primit scrisoarea, Jador a recunoscut faptul că Georgiana este aleasa lui. Ba chiar mai mult, își dorește extrem de mult să fie lângă ea și să formeze o familie.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla.” , a spus Jador duminică, de Ziua Îndrăgostiților.