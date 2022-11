Bogdan Mocanu părăsește România? Tânărul artist a lat o decizie neașteptată, la scurtă vreme după ce și-a construit casa de lux

In articol:

Bogdan Mocanu și-a văzut împlinit unul dintre cele mai arzătoare visuri ale sale. Și-a construit propria casă după bunul plac, punându-și amprenta asupra tuturor detaliilor, însă de data aceasta fostul concurent de la „Puterea Dragostei” pare că și-a setat un nou obiectiv după ultima vizită în Spania.

Bogdan Mocanu nu a avut noroc în dragoste în ultima perioadă, însă acest lucru pare că nu l-a împiedicat să își ducă la bun sfârșit planul de a se muta în propria casă. Recent, bunul prieten al lui Jador și-a exprimat dorința în mediul online de a-și schimba domiciliul, luând prin surprindere pe toată lumea.

Citește și: „Efectiv de astăzi sunt...” Bogdan Mocanu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa! Vizibil emoționat, tânărul a făcut anunțul pe internet

Bogdan Mocanu își dorește să se mute din țară?

Bogdan Mocanu a făcut din imposibil posibil și, în numai câțiva ani, a reușit să-și ducă la bun sfârșit marele vis de a locui în propria casă. Nu e o casă oarecare, ci una personalizată cu dotări de lux, după bunul plac al artistului. Când toată lumea credea că, cel puțin pentru moment, Bogdan Mocanu a pus pe stop obiectivele mărețe și schimbările radicale, tânărul artist revine cu o nouă dorință pe rețelele de socializare, una și mai mare decât construirea propriei case.

Citeste si: Tudor Chirilă, lovit în cap de Pavel Bartoș! Artistul a căzut pe scenă- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

După ce a fost invitat într-un cunoscut club în Madrid, frecventat de artiștii din țara noastră, Bogdan Mocanu a avut câteva clipe în care a admirat frumusețile țării, moment în care și-a dat seama că și-ar

dori foarte mult să locuiască în Spania. Nu a ezitat să împărtășească acest lucru cu fanii săi din mediul online.

Citește și: Bogdan Mocanu vrea să o tuneze pe Alexandra Bodi: „Ți-ar sta bine” Ce spune femeia despre operațiile estetice: ”Mi-e frică”

„Cred că vreau să mă mut în Spania.”, a scris Bogdan Mocanu pe Instagram.

Cât a investit Bogdan Mocanu în propria casă

Pe lângă suma de 200 000 de euro pe care a investit-o deja în propria casă, Bogdan Mocanu mai are nevoie de 50- 60 000 de euro pentru a o finaliza din toate punctele de vedere. Veniturile din TikTok i-au băgat în buzunar bani frumoși săptămânal, însă își dorește să-și dezvolte multe alte afaceri.

„Mi-am făcut acum casa și am investit acolo cam tot ce aveam. Până acum, vreo 200.000 €. Și acum sunt pe minus, ca idee, dacă vreți să știți câți bani am, cam hainele de pe mine și atât. Nu e casă, e un mini-penthouse, să zic așa. Și mai am de băgat încă vreo 50-60.000 €.(...) 5.000 €! E adevărat, făceau și alții, făceau de cinci ori mai mult. Sunt băieți care fac 25.000 € chiar și acum, săptămânal. (...) Îmi place să activez pe mai multe chestii, dacă aș sta toată ziua pe TikTok, probabil aș face și eu 10-20.000 € pe săptămână. Dacă aș dispera continuu și aș sta, aș face. Dar eu vreau să mai scot și o piesă, vreau să mai editez și un clip, să mai promovez și nu știu ce haine. Vreau să fac foarte multe chestii”, a declarat Bogdan Mocanu pentru