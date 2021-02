In articol:

În ultimele zile, Bogdan Mocanu a tot declarat faptul că este într-o relație și că este extrem de fericit la momentul actual. Însă, până astăzi, fostul concurent de la Puterea Dragostei nu a dezvăluit idenitatea actualei sale partenere de viață.

Totuși, în urmă cu scurt timp, pe contul său de Instagram, Mocanu a postat o fotografie cu o brunetă misterioasă.

Ținând cont de faptul că și în ultimele zile acesta a pus mai multe fotografii cu o domnișoară brunetă, să fie aceasta actuala iubită a lui Bogdan?!

La scurt timp, internauții au venit și la un întrebat pe fostul iubit al Andrei Volos dacă domnișoara focoasă din imagine este sau nu iubita lui.

"Ready to rock you! Sănătate sa fie, că in rest, de putere de munca si voința, ne ocupam noi. @francescailie #blessed", a scris Bogdan Mocanu, pe contul său de Instagram.

Bogdan Mocanu, prima ipostază alături de noua iubită! Cum s-au afișat cei doi îndrăgostiți[Sursa foto: Instagram]

Andra Volos, mesaj după ce Bogdan Mocanu a confirmat că este într-o relație

Pe contul său de Instagram, la scurt timp, Andra a postat un mesaj sfâșietor. Oare să fie cu trimitere către fostul ei partener de viață?!

"Când femeia știe că are un bărbat care o respectă și pe ea și pe propria masculinitate orice ieșeală cu băieții e floare la ureche.

Pentru că există un echilibru. Ea nu te sună din 10 în 10 minute când ești la un pahar cu vin și o sticlă cu vorbe! Tu nu te justifici, nu te scuzi, nu minți! E un balans care se păstrează mai ușor decât pare. Dacă și bărbatul știe să-i ofere femeii de lângă el exact ceea ce îi cere! Respectul se plătește cu respect! Și libertatea cu libertate", este mesajul postat de Andra Volos.