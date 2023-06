Bogdan Mocanu, primele declarații după vacanța cu Iasmina Halas: "Ne înțelegem din priviri". Au spus tot ce s-a întâmplat în Mallorca | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu a revenit de curând din vacanța pe care a petrecut-o alături de Iasmina Halas și restul prietenilor.

Au încins Tik-Tok-ul cu clipurile și imaginile postate, iar acum dau toate detaliile despre concediul "neplanificat".

Deși a blocat-o pe rețelele sociale din cauza unei prietenii pe care o avea cu iubita lui, Bogdan Mocanu a revenit la sentimente mult mai bune față de Iasmina Halas și spune că au deja secrete de prieteni foarte buni. La rândul ei, sexy blondina a fost impresionată de artist și spune că s-a maturizat extrem de mult față de cum era atunci când s-au întâlnit în casa Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu și Iasmina Halas se înțeleg din priviri

Imediat ce s-a întors din vacanță, Bogdan Mocanu a avut parte de o surpriză colosală din partea Biancăi Comănici. Iasmina Halas a fost invitată în emisiune, la scurt timp după ce a revenit din concediu și era gata, gata să dea toate detaliile despre vacanța din Mallorca.

Dacă Bianca era sigură că Bogdan ar fi găsit o cale să o facă pe Iasmina să vorbească în platou, vedeta mărturisește că nici nu ar fi fost nevoie să o ciupească sau să îi facă semne, pentru că ei se înțeleg din priviri.

Bianca Comănici: Dacă era lângă tine, o ciupeai și nu o mai lăsai să vorbească.

Bogdan Mocanu: Nu, că eu cu Iasmina avem o chestie din asta, numai din priviri ne înțelegem. Plus că Iasmina nu vorbește niciodată mai mult decât trebuie. O surpriză mai bună decât asta cu Iasmina să fi fost aici direct în platou, pentru că eu chiar m-am gândit mult dacă nu cumva ai adus-o aici direct în platou, nu știu cum ar fi fost reacția mea.

Iasmina Halas [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Iasmina Halas despre vacanța cu Bogdan Mocanu

Deși s-au speculat multe prin tabloide după primele imagini din vacanță, Iasmina Halas a mărturisit că excursia alături de Bogdan Mocanu a fost total întâmplătoare. Cei doi nici nu au vorbit nimic despre asta, ci s-au nimerit să fie într-un cerc comun de prietenie.

"Am discutat așa puțin despre vacanță și am plecat. Nu au fost prea multe discuții, ne-am hotărât și am plecat. Eu cu Bogdan m-am întâlnit la aeroport, după 4 ani. Întotdeauna este o plăcere. Este puțin schimbat față de acum 4 ani, când vorbeam eu cu el. S-a schimbat puțin, dar este normal, au trecut anii, s-a maturizat, este normal", a mărturisit Iasmina Halas, la WOWnews.

La rândul lui, Bogdan Mocanu a confirmat cele spuse de Iasmina și a mărturisit că s-au nimerit în același cerc de prieteni așa că au dat startul distracției.

"S-a întâmplat să fim într-un cerc comun de prieteni. Noi avem foarte mulți prieteni comuni și așa s-a nimerit", a adăugat și el.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

De ce a blocat-o Bogdan Mocanu pe Iasmina Halas în mediul online

Timp de vreo trei ani, Bogdan Mocanu și Iasmina Halas nu au mai ținut legătura. Vedeta a mărturisit că a blocat-o pe sexy blondină pe rețelele sociale, după ce aceasta s-a împrietenit cu una dintre iubitele lui.

"Eu am avut o relație și el a avut anumite relații și nu am mai avut nicio șansă să ne intersectăm. Poate doar în mediul online", a povestit Iasmina Halas.

Bogdan Mocanu a recunoscut însă care a fost adevăratul motiv al îndepărtării lor și de ce a decis să nu mai discute, cel puțin o perioadă, cu sexy blondina.

"Iasmina se împrietenise cu o fostă de-a mea și am blocat-o vreo trei ani. Nu mi se prietenia asta dintre ele foarte naturală. Dar odată cu terminarea relației am înțeles că Iasmina este un om cald", a explicat el.

