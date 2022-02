Bogdan Mocanu, prins cu mâța-n sac de iubita lui! „Eu nu știu să mint. Îmi vine să arunc telefonul pe geam” Tânăra îi controlează fiecare mișcare

In articol:

Bogdan Mocanu este de mai bine de un an de zile împreună cu o tânără a cărui identitate a reușit să o țină secretă până acum. Acesta a ales să-și țină relația departe de lumina reflectoarelor, de teama de a evita diverse certuri.

Totuși, fostul concurent de la „Puterea dragostei” spune că nu duce lipsă de aceste certuri în contradictoriu în spatele ușilor închise. Artistul a vorbit despre relația lui la emisiunea online „Dectectorul de minciuni” și i-a făcut mărturisiri incredibile Oanei Radu.

Bogdan Mocanu: „Ea zice că m-a prins cu ceva concret, dar eu zic că nu e nimic”

Citeste si: Bogdan Mocanu a dat vestea cea mare! El și iubita lui vor deveni părinți până la finalul anului: „O să fie fată”

Peste doar câteva zile, mai exact chiar se Sfântul Valentin, Bogdan Mocanu și partenera lui de viață sărbătoresc aniversarea de un an și două luni de relație. Pe tot parcursul acestei perioade, dintre cei doi nu au lipsit certurile, în special cele din gelozie! Se pare că misterioasa lui iubită are grijă să-l verifice la tot pasul. Cu toate acestea, artistul spune că nu are nimci de ascuns, căci îi este devotat complet doar ei.

Totuși, aceasta se „laudă” că l-a prins cu mâța-n sac, pe când fostul concurent de la „Puterea dragostei” spune că nici vorbă de așa ceva.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Bogdan Mocanu a dezvăluit că, dacă venitul său nu s-ar baza pe activitatea online de pe rețelele de socializare, și-ar arunca pur și simplu telefonul mobil, căci nu vrea să-i mai dea pertenerei sale motive să fie geloasă.

Citeste si: EXCLUSIV! Bogdan Mocanu le dă replica celor care au făcut un clip pe tiktok în care l-au declarat mort! "A fost amuzant"

„Nu-mi controlează telefonul direct, dar mă întreabă și eu nu știu să mint. Știu să denaturez, să schimb subiectul, dar dacă îmi pui întrebarea în față încep să râd și află.

Ea zice că m-a prins cu ceva concret, dar eu zic că nu e nimic. Nu am înșelat-o. Avem certuri, toată lumea are certuri în relație, și cred că chestia asta la noi...ne ține cumva împreună, dar n-am avut niciodată pe tema asta că am eu altă relație sau ea în paralel.

Dacă nu aș trăi din chestia asta cu telefonul l-aș arunca, că m-am săturat de certuri. Mie-mi place când mă terorizează cu întrebările, că mă simt așa că aparțin cuiva, dar l-aș arunca pentru că se întâmplă să-mi dea mesaj vreo fostă sau să apară vreo fostă pe feed pe care n-am apucat să o blochez. Și jur că nu le țin, dar pe TikTok îți apar recomandate și-mi vine să arunc telefonul pe geam”, a spus Bogdan Mocanu la „Detectorul de minciuni”, emisiunea online de pe canalul de Youtube theXclusive.