Bogdan Mocanu, probleme de sănătate! Fostul concurent de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante: „E o boală necruțătoare...”

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți care au participat la emisiunea Puterea dragostei, motiv pentru care a și câștigat primul sezon. Artistul este împlinit atât din punct de vedere profesional, cât și sentimental. Din păcate, Bogdan Mocanu a făcut un anunț trist cu privire la starea sa de sănătate.

El a hotărât să își facă analize la inimă și un control la ochi. Fostul concurent se teme că ar putea avea diabet.

„Dacă tot mi-am făcut cu diabetul, cu sângele, cu hemoglobina și media glicemiilor în ultimele 3 luni, am zis să fac și astea cu ochii și cu inima, să-mi iau de o grijă. Eram un pic panicat, încă nu am rezultatele, dar sunt un pic mai liniștit că le-am făcut. Am stat în ultima perioadă doar pe glicemii mari și diabetul e o boală așa mai necruțătoare, să zic și mănâcă ușor ușor dacă stai pe glicemii mari și nu o controlezi. Mi-e frică să nu fie afectat un organ interior, dar asta o să aflu mâine sau poimâine când aflu rezultatul”,a declarat Bogdan Mocanu , pentru un post de televiziune.

Bogdan Mocanu, îngrijorat de rezultatul analizelor: „Am început să fac niște atacuri de panică”

Bogdan Mocanu a mărturisit că probleme sale cu ochii au apărut în urma nopților pierdute și munca pe care o depunde tot mai mult.

El petrece tot timpul cu ochii în fața calculatorului și atelefonului. În ultima perioadă, fostul concurent de la Puterea dragostei a avut foarte multe atacuri de panică.

„Ce am reușit să aflu astăzi este că sunt OK cu inima. La ochi... nu văd bine cu ochiul drept, nu știu cum se cheamă, am o chestie 25%. Sunt bine cu absolut orice, dar analizele de sânge nu mi le-au dat încă, le aștept mâine. Sper să nu fie nimic grav pentru că numai asta îmi lipsea acum în perioada asta. Analizele periodice trebuia să le fac acum mai mult timp, dar a trecut ceva timp și în ultimele zile am început să fac niște atacuri de panică, chestii care nu mi se întâmplau înainte și vreau să nu mă mai gândesc. Pierd nopți aiurea, majoritatea muncii pe care o depun implică laptop, telefon, stres acumulat”,a adăugat fostul concurent de la Puterea dragostei.