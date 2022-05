Bogdan Mocanu s-a dat de gol că nu mai are iubită! "Sunt indisponibil emoțional" Care mai e relația dintre el și Jador? | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat. Fiind persoană publică, Bogdan Mocanu se află constant în atenția fetelor, chiar și după ce a declarat că are iubită.

Bogdan Mocanu și iubita s-au despărțit

Jador urmează să lanseze o nouă piesă, cu un videoclip în care apar o parte din foștii concurenți Puterea dragostei. Printre aceștia s-au aflat și Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, care au oferit și un interviu exclusiv, difuzat pe canalul de Youtube WOWnews.

Printre discuții, Bogdan Mocanu s-a scăpat și a dat de înțeles prin declarațiile lui că trece printr-o despărțire, ceea ce înseamnă că acesta este oficial un bărbat singur.

"Bianca Comănici: Foarte multe fete frumoase, nu?

Citeste si: De ce să îți speli șosetele albe în cuptorul cu microunde. Trucul interesant te ajută să economisești timp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bogdan Mocanu: Foarte mulți băieți frumoși.

Bianca Comănici: Hai, recunoaște! Ți-a fost greu să îți abții testosteronul?

Bogdan Mocanu: De ce să îmi fie greu? Nu știu vârsta fetelor de aici. Contează, pentru că suntem în 2022. Eu sunt Jador să mă uit după minore? O dau pe față acum. Dar nu, nu contează, pentru că sunt indisponibil emoțional. Putea fi aici oricine.

Bianca Comănici: Vai, din nou?", a fost discuția dintre Bogdan Mocanu și Bianca Comănici.

Bogdan Mocanu și Jador, prieteni din nou

Cu toții știu că în ultimul timp, Jador și Bogdan Mocanu nu mai sunt atât de buni prieteni. Au existat câteva tensiuni, reproșuri, însă pare că le-au rezolvat. Bogdan Mocanu a dezvăluit cum se înțeleg în prezent.

"Sunt aici pentru prietenul meu. Încercăm să dăm o energie pozitivă orice s-ar întâmpla. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în regulă, am fost în stare să fiu aici să îl ajut. Asta e cel mai important. Eu am plecat de pe șantier, am lăsat acolo muncitorii, am venit și cu mâna, că a fost Jador la un interviu și a zis că prietenii nu îi sunt alături. Acum îi dau peste nas, oricum îi dau peste nas și la propriu și la figurat.", a mărturisit Bogdan Mocanu, pentru WOWnews.