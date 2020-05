In articol:

Manuela Oprișiu îi știe bine pe amândoi, i-a cunoscut la Puterea Dragostei și a rămas apoi prietenă cu ei și după ce au ieșit din competiție. Vestea despărțirii lui Bogdan Mocanu de Andra Volos a întristat-o pe Manuela, care însă speră că, în curând, cei doi să se împace.

Nu vreau să țin partea nimănui dar cu siguranță orice în lumea asta are o explicație și orice în lumea asta se poate lămuri atâta timp cât există comunicare. Probabil că acum ei au nevoie de puțină liniște, au nevoie să se desprindă de tot acest scandal, după care se pot lua decizii importante. Orice decizie luată acum nu e neapărat și cea corectă. Sunt alături de Andra orice ar fi”, a spus Manuela pentru WOWbiz.ro

Andra Volos, după despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am vrut să mă omor”

Andra s-a despărțit de Bogdan Mocanu după ce a aflat că acesta a petrecut noaptea cu Bia, o fostă concurentă de la Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu și Bia au fost surprinși de camerele de luat vederi ale unei pensiuni, împreună. Alături de cei doi a fost și Jador cu prietena Biei.

Bogdan Mocanu și Andra Volos s-au certat destul de tare, dar nimeni nu s-ar fi așteptat ca între cei doi să se producă o ruptură.

Andra a făcut declarații absolut șocante despre despărțirea de Bogdan Mocanu și a spus că suferă enorm. Mai mult decât atât, tânăra a făcut o mărturisire cutremurătoare. A fost la un pas să se sinucidă de durere.

Simt nevoia să spun ce am pe suflet. Cred că trebuie sa stiti adevarul si sa incercati sa va puneti in locul meu inainte să ma judecati. Lupul isi schimba blana si naravul ba. Daca eu as trece peste aceste momente, el nu s-ar mai schimba. Un om daca face o greseala, o va repeta. În ultima vreme noi am avut mici certuri, nu ne mai intelegeam.

Intre timp, am decis sa stam mai distantati o perioada. Am venit la Melisa, sa stau cateva zile și el a ales sa fie cu prietenul lui. Noi în aceste patru zile cat am fost departe, am vorbit prin mesaje, am fost „impreuna”. Pozele nu au fost sterse, ne vorbeam in fiecare zi. Ma suna plangand si il sunam plangand ca il iubesc. Voiam sa gasim o rezolvare. Incercam sa ne impacam.

Sunt foarte dezamagita de el, dezamagita de sentimentele pe care le-am pus in aceasta relatie si sper ca el sa fie bine si stiu ca dupa ce am incercat sa ne impacam, am tot observat ca prietenul lui il filmeaza cum bea, isi batea joc. Acum doua zile m-am dus acasa la el. Am ajuns acolo, era distrus, cum eram si eu la randul meu. Am vorbit si am incercat sa gasim o cale. Tot timpul asta m-am gandit la el. Il iubeam. Acum ii port pica si nu mai simt nimic in sufletelul meu.

A fost mincinos, a incercat sa se victimizeze in fata mea, sa ma faca sa uit. Ne-am impacat. Ne-am cerut iertare. Dupa care, am aflat ca mers la pensiune sa bea ceva cu una despre care stim toti cine e, sa il conzoleze.

Am renuntat la multe pentru el. La anturaj, la cluburi, la prieteni. Stiu ca te uiti la vlog. Pot să spun ca esti un suflet bun. Tu m-ai invatat sa cred in carma si carma o sa le intoarca pe toate. Niciodata nu am crezut ca el m-ar fi putut insela, nici dupa toate zvonurile pe care le am auzit. Cu siguranta, Dumnezeu e sus si o sa imi dea putere sa trec peste toate. Sa stiti ca Jador nu e un prieten, un prieten nu te filmeaza, nu isi bate joc de tine si nu iti scoate ochii cu orice ocazie cand esti suparat. Sunt multe detalii. Daca era un prieten adevarat, nu le chema pe fetele alea să se intalneasca.”, a spus Andra Volos într-un live, după despărțirea de Bogdan Mocanu.