In articol:

Bogdan Mocanu a urcat un nou vlog pe canalul de Youtube, unde a ținut să își spună părerea despre câștigătorii sezonului 2 Puterea dragostei, Livian și Bianca. Acesta a spus că atât Bianca, cât și Livian, au meritat să iasă învingători.

Bogdan Mocanu, sfâșiat de durere: „A murit. Nu au vrut să mă lase să o văd”

Printre altele, Mocanu a dezvăluit un moment dureros trăit pe vremea când se afla în casa Puterea dragostei. Deși la vremea respectivă s-a aflat că acesta era în doliu, acum a povestit în detaliu ce a simțit în momentul în care a fost anunțat că bunica lui a murit.

Vizibil afectat că nu a putut să fie lângă ea în ultimele clipe, Bogdan Mocanu a spus că nu au vrut să îl lase să își vadă bunica, dar a reușit să plece în România și să o vadă pentru ultima dată. După numai 2 zile, femeia a murit. El se afla în Istanbul deja. Iar acesta nu a fost singurul eveniment trist prin care a trecut în timpul emisiunii.

„Bunica mea a murit exact când mă aflam eu în emisiune și atunci nici nu voiau să mă lase să o văd. Au crezut că era pretext să mă duc în România o săptămână, în vacanță. M-am rugat de ei efectiv și le-am zis că nu mă interesează, eu vreau neaparat să o văd pe bunica mea.

Citeste si: Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei, declarații șocante despre relația ei: ”Sunt deja soția lui...”

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre relația cu Mocanu! ”M-am întâlnit cu Bogdan într-o seară și am vorbit câteva minute”DECLARAȚII EXCLUSIVE

Citeste si: Daiana de la Puterea dragostei continuă războiul cu Vulpița, după ce s-a vorbit despre relația ei cu Rafaelo: „Nu mă interesează ce zice ea”

Și bine am făcut, pentru că am mers, am văzut-o pe patul de spital, în comă, și după două zile am plecat. Am lăsat-o, m-am întors în Istanbul și când am ajuns am aflat că... Un alt unchi la fel. Eram în platoul de filmare și m-au sunat că a murit și el și am ieșit speriat, pentru că el avea și diabet. Nu am mai putut să continui ziua de filmare. Sunt niște chestii pe care le ratezi..”