Bogdan Mocanu și-a luat mașină! Cum arată bolidul de lux în valoare de 50.000 de euro: "Dacă muncesc pentru ceva, pot să obțin orice" | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat. Acum este noul coleg de emisiune al Biancăi Comănici, la Bărbați vs Femei, emisiune difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Bogdan Mocanu și-a cumpărat mașină

Bogdan Mocanu a făcut o achiziție de zile mari! Ca să sărbătorească victoria cu Vicenzo, și-a făcut un cadou pe care o să îl etaleze pe străzile Bucureștiului. Este vorba despre un bolid de mare lux, iar noi avem primele declarații din partea lui Bogdan Mocanu. Acesta este mai fericit ca niciodată și mândru că toată munca depusă până acum nu a fost în zadar.

"Am așteptat un an de zile fără mașină. Am mers cu mașini închiriate, cu mașinile prietenilor mei, doar ca să strâng fiecare bănuț și să îl investesc în casă și odată cu 2023, am zis că trebuie să pun puțin stop la casă și să mai îmi fac și plăcerile mele personale, asta incluzând o mașină frumoasă pe care mi-am dorit-o toată viața. Acum ama ajuns să mă bucur de ea, sunt foarte fericit și mulțumit. Acum, revenind din nou la casă, unde trebuie să investesc bani să o termin. Ăsta este scopul în momentul ăsta. Putem spune că este și o recompensă, pentru că mi-am demonstrat mie că pot să fiu și serios și că dacă muncesc pentru ceva, pot să obțin orice și e ca o confirmare ca să continui să muncesc pentru ceea ce îmi doresc.", a declarat Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât a investit Bogdan Mocanu în noul apartament?

Bogdan Mocanu nu mai are răbdare să termine amenajarea noului său apartament în care va locui de azi înainte. Totuși, prieten bun cu WOWbiz.ro, Bogdan a decis să ne primească în locuința sa, să ne arate interiorul și să ne dezvăluie cum s-a gândit la designul deosebit. Turul casei cu Bogdan Mocanu a fost într-adevăr special și interesant, pentru că ai ce vedea. Jurnaliștii WOWbiz au fost curioși cât costă un astfel de imobil, iar Bogdan a fost amabil și a răspuns întrebării noastre. Astfel, am aflat că l-a usturat puțin buzunarul.

"Am investit destul în casă, mai mult decât mă așteptam, asta e de fapt problema. Am depășit bugetul cu vreo 80.000. Și lanțul de la gâtul meu reprezintă jumătate din terasă. E din aur.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

Bogdan Mocanu e pe cale de a se muta în noul apartament pe care îl mobilează după ideile și imaginația lui. În premieră, doar pentru WOWbiz, ne-a făcut turul casei, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube WOWnews. Aici, a dezvăluit care este cel mai scump obiect din apartamentul său, cât a costat și unde este amplasat. În timp ce vorbea despre baie și cum a ornat-o, am aflat și detaliul care o face specială.

"Nu recomand nimănui să își ia gresie neagră în baie. E ferească Dumnezeu. Vă faceți rău cu mâna voastră. Dă frumos, într-adevăr, dar trebuie să stai toată ziua să freci și după îți rămân oricum urme. Chiuveta a fost motivul pentru care m-am certat cu ai mei. După mozaic, chiuveta e al doilea lucru cel mai scump din baie, de fapt cred că din casă. Costă foarte mult, este făcută toată din marmură manual. A costat 60 de milioane. A fost scumpă și cred că a fost și la reducere când am luat-o eu. Mi-a plăcut mult rău.", a precizat Bogdan Mocanu.

Deci, mozaicul ar fi cel mai scump, însă chiuveta în valoare de 6000 de lei este cireașa de pe tort.

