Bogdan Mocanu și Iasmina Halas, noul cuplu din showbiz? Ce declarații au făcut cei doi din vacanță: „Să vă așteptați ”

Bogdan Mocanu și Iasmina Halas au decis să ia o pauză de relaxare și au plecat împreună în vacanță. Cei doi sunt din ce în ce mai apropiați și se bucură de zilele petrecute împreună.

Bogdan Mocanu și Iasmina Halas, noul cuplu din showbiz?

Ce a declarat frumoasa blondină despre relația celor doi?

Atât Bogdan, cât și Iasmina sunt două personaje destul de cunoscute în lumea mondenă. Ambii au trecut prin mai multe relații amoroase, însă fără succes. În urmă cu câteva zile, aceștia au decis să se aventureze într-o călătorie departe de plaiurile românești și anume în Palma de Mallorca, însoțiți de mai mulți prieteni.

Blondina a povestit într-un interviu ce relație are cu faimosul cântăreț și la ce să se aștepte cei de acasă.

„ Să vă așteptați doar la o prietenie, ne știm de câțiva ani de zile și nu se pune problema de nicio relație.

Ne cunoaștem, doar că nu s-a pus niciodată problema decât de o relație de prietenie. Toți suntem singuri aici, mai puțin un cuplu. ”, a declarat Iasmina Halas, potrivit SpyNews .

Iasmina Halas a precizat extrem de clar că între ea și Bogdan Mocanu nu există mai mult decât o relație de prietenie.

Bogdan Mocanu, mărturisi despre depresia de care suferă

Bogdan Mocanu este mereu cu umorul și voia bună la el, însă uneori ascunde în spate și unele probleme pe care le are. Acesta a fost pus față în față cu o întrebare dificilă și anume dacă suferă de depresie.

Bogdan nu s-a ferit și a spus adevărul.

„Cred că da. Sunt mai bine în ultima perioadă, pentru că am mai tăiat-o cu alcoolul. Eu chiar cred în adâncul sufletului meu că sufăr de depresie. Nu știam exact, dar în ultimele două săptămâni am fost mai ok psihic. Eu nu am vicii, nu mă droghez, nu știu să joc la jocuri. În schimb, cred că am avut o problemă cu alcoolul la un moment dat, pentru că aveam foarte mult timp de când beam zilnic.

Când am avut meci, nu am băut nimic, am vrut să fiu în cea mai bună formă a mea. Acum am început să mai gust așa și au revenit gândurile alea negre, nopțile târzii. Nu am luat antidepresive, alcoolul era antidepresivul meu preferat.", a declarat Bogdan Mocanu la Detectorul de Minciuni.