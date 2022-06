Bogdan Mocanu și Jador se vor bate în ring? S-au certat la cuțite și au pus capăt prieteniei! "E blocat peste tot" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat. Acum este un influencer urmărit atât în mediul online, cât și în ceea ce privește aparițiile lui de toate tipurile, pentru unii fiind chiar un model de ambiție și asumare.

Bogdan Mocanu este singur

Bogdan Mocanu și iubita misterioasă nu mai sunt împreună. Acest lucru l-a dat de înțeles chiar el, în urmă cu ceva timp, la filmările celui mai recent videoclip muzical al lui Jador, dar a confirmat încă o dată în cadrul emisiunii "Online Story", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews. Cu toate că este singur și liber să cunoască pe oricine dorește, tânărul susține că încă nu este pregătit de o nouă relație.

"Am fost singur la ziua mea. Sunt singur, dar indisponibil emoțional. Nu poate să îmi intre nimeni acum în inimă.", a declarat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu și Jador nu mai sunt prieteni

Oficial, Bogdan Mocanu și Jador nu mai vorbesc unul cu celălalt. Ba mai mult, au decis să rupă orice fel de prietenie o perioadă. Se pare că cei doi s-au certat și au ajuns chiar să se blocheze și pe rețelele sociale.

Bogdan Mocanu ne-a dat toate detaliile despre conflict.

"Nu mai suntem prieteni! E blocat peste tot, nu mai are ce să vorbească cu mine. E un copil într-un corp de bărbat care nu știe când să tacă și când să vorbească și dacă nu e cineva care să îl țină cu picioarele pe pământ, ți se urcă în cap. Decât să stai să ai răbdare cu el, adică dacă îi vrei binele, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești, simplu. Am fost și am mâncat la niște prieteni apropiați de familie și a început să vorbească urat. I-am zis că nu vreau să asist la așa ceva. M-a amenințat că mă pune pe story, erau multe înjurături, cele mai scârboase. Nu mai vorbesc cu el, cel puțin o perioadă.", a povestit Bogdan Mocanu, în platoul WOWbiz.

De asemenea, cum este moda acum, ca orice neînțelegere să fie rezolvată în cușca de MMA, Bogdan Mocanu nu spune NU unei lupte cu Jador, susținând că ar câștiga fără doar și poate.

"Cel mai mare show ar fi dacă ne-am bate noi doi. Oricum îl bat și știe și el că îl distrug.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în cadrul emisiunii "Online Story".

