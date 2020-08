Stefania și Bogdan Mocanu au fost surprinsi împreuna Stefania și Bogdan Mocanu au fost surprinsi împreuna

Surpriză pentru fanii Puterea Dragostei! Bogdan Mocanu și Ștefania, fosta concurenta de la Puterea Dragostei sezonul 1, au fost surprinși împreună. Iar cea care i-a dat de gol a fost Mary, prietenă bună cu amândoi.

Mary a făcut chiar un vlog în care se întreabă dacă Bogdan Mocanu o place pe Ștefania. Totul a pornit de la filmările unui videoclip, unde Bogdan Mocanu și Ștefania au fost vedete. Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei s-au simțit foarte bine nu doar în timpul filmărilor, ci și în afara acestora.

”Cum o vede pe Ștefania e și el lângă ea. Se ține tot timpul după prietena mea”, a mărturisit Mary în vlogul ei. De altfel, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a surprins mai multe imagini în care Bogdan Mocanu și Ștefania sunt apropiați, fac glume împreună.

Dar, de fiecare dată când Mary îi spunea lui Bogdan Mocanu că se ”cam dă” la prietena ei, Stefy, acesta nega și făcea glume.

Bogdan Mocanu și Ștefania de la Puterea Dragostei, împreună? Ea nu are iubit, el s-a despărțit de Andra Volos

Chiar dacă Mary glumea probabil când vorbea despre o apropiere între Bogdan Mocanu și Ștefania, trebuie să amintim faptul că amândoi sunt liberi. Dacă Ștefania nu mai are iubit de aproape un an, după despărțirea de Adelin, băiatul pe care l-a cunoscut la Puterea Dragostei, nici Bogdan Mocanu nu mai formează un cuplu cu Andra.

De altfel, unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri de la Puterea Dragostei: Bogdan Mocanu și Andra Volos, s-au despărțit după câteva scandaluri. Totul a plecat de la un episod în care Bogdan Mocanu ar fi înșelat-o pe Andra Volos cu o altă concurentă de la Puterea Dragostei. După acel moment, cei doi iubiți au încercat să se împace, dar se pare că relația lor nu a mai putut fi la fel.

Între timp, despre Bogdan Mocanu s-a scris că s-ar mai fi întâlnit și cu Ella de la Puterea Dragostei, dar că ar fi avut o aventură și cu Dodo, cântăreața cu care a colaborat. Zilele trecute, Andra Volos a avut un mesaj pe pagina ei de Instagram, în care a explicat relația ei cu Bogdan Mocanu.

”Dacă vreau să fac ceva cu răutate, o spun. Nu am nimic cu Dodo, poate se aștepta să-i scriu, cum i-am scris și Ellei. Eram o femeie geloasă, dar acum nu mai suntem împreună și nu mă interesează. A vorbit urât așa de mine, dar este strict treaba ei. Dacă o s-o văd, probabil o să-i zic ceva, dacă nu, Doamne ajută! Îi doresc multă sănătate și la cât mai multe cântări. Știți că eu când am fost geloasă, eu am spus. Eu nu port ură pe nimeni”, a mărturisit Andra Volos, într-un live pe pagina ei de Instagram.