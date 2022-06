Bogdan Mocanu spune adevărul despre relația dintre Simina și Bobicioiu! Totul s-a întâmplat la ziua lui de naștere! "Simina e genul e femeie mai caldă, empatică" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat.

Pe cine susține Bogdan Mocanu în lupta dintre Alex Zănoagă și Bobicioiu?

Acum este un influencer urmărit atât în mediul online, cât și în ceea ce privește aparițiile lui de toate tipurile, pentru unii fiind chiar un model de ambiție și asumare.

Bogdan Mocanu a avut ocazia de a-i cunoaște pe Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu, așa cum sunt ei în viața reală. A auzit și el despre scandalul care a uimit pe toată lumea și, invitat în cadrul emisiunii Online Story, moderat de Cornelia Ionescu și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, și-a exprimat părerea sinceră despre lupta pe care cei doi o vor avea, în ringul de MMA și care crede el că va fi câștigător.

"Zănoagă se antrenează, el chiar face sport. Putem să afirmăm cumva că Zănoagă știe un pic de bătaie, iar pe Bobicioiu nu l-am văzut niciodată să se bată, însă știu că a luat multă bătaie. Știe să ia un pumn, iar câteodată contează mai mult să știi cum să primești o lovitură, decât să dai.", a declarat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, adevărul despre relația Siminei cu Bobicioiu

Bogdan Mocanu se numără printre cei care au anticipat despărțirea dintre Simina și Alex Zănoagă. Cu această ocazie, a dezvăluit tot ce s-a întâmplat la ziua lui, unde au fost prezenți și Simina și Alex Bobicioiu. Bogdan a spus adevărul despre trio-ul momentului.

"Dacă te uiți, sunt filmări când eu îi spuneam lui Alex <Doar nu ai impresia că relația voastră va dura până la nesfârșit. Va dura cât ține emisiunea, maxim un an după.> Dar, ulterior, când a apărut Dominic, am zis că m-am înșelat. Chiar am crezut că există înțelegere. Acum nu știu ce e acolo, ei știu cel mai bine și fiecare trebuie să facă ce mai bine pentru el, dar și pentru copil, în același timp. Eu nu cred că Bobicioiu nu a intervenit în vreun fel în relația lor. Îți spun în exclusivitate că la ziua mea am invitat mai multă lume, printre care și Simina și Alex Bobicioiu, dar nu au venit împreună, nici nu au vorbit. Nu cred că a fost vreodată ceva între ei doi. Simina e genul e femeie mai caldă, empatică, dar nu cred că ar fi fost vreodată cu Bobicioiu.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în platoul WOWbiz.

