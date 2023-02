Bogdan Mocanu, surpriză de zile mari înainte de a intra în cușcă! Cine sunt femeile care au ținut să îl încurajeze: "Voi fi acolo alături de tine și voi scanda numele tău" | EXCLUSIV

In articol:

Înainte de începerea luptei în cușcă, Bogdan Mocanu ne-a făcut o vizită pentru emisiunea “Bărbați vs Femei”. Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au dezbătut ultimele subiecte legate de Gala RXF, mai exact presupusa viitoare luptă cu Andy Adetu și o posibilă luptă între el și Iancu Sterp.

Bogdan Mocanu, surprize pe bandă rulantă înainte de meci

Bogdan Mocanu ne-a mărturisit că are emoții, dar cu toate astea, nu s-a gândit o secundă la cum ar fi să piardă meciul cu Vicenzo. Bianca Comănici i-a prezentat colegului ei un video pregătit special cu mesaje surpriză. La final, Bogdan ne-a promis că o să dea tot ce este mai bun și că va face tot ce ține de el.

Se vede că Bogdan Mocanu este un om plăcut, sociabil, sincer, pentru că oamenii dragi din viața lui s-au unit și i-au făcut o surpriză de zile mari. Chiar înainte de a urca în ring, Bogdan a primit mai multe mesaje speciale de încurajare, care l-au emoționat. Pe lângă prietenii săi, câteva femei din viața lui au ținut să îi transmită și ele gândurile bune.

Prezentatorul nu s-a așteptat nicio clipă.

"Bogdan, vreau să îți urez succes în gală, ești un bărbat puternic, ambițios și sunt sigură că o să faci o figură frumoasă. Să nu cumva să ai emoții. Știu sigur că o să fii câștigătorul. Te pup și te îmbrățișez.", i-a transmis Ema Karter lui Bogdan.

"Bună, Bogdan. Așa cum am spus de fiecare dată de când s-a anunțat participarea ta în această gală, sunt alături de tine și te susțin. Sunt sigură că vei face un adevărat spectacol, am încredere în tine că ești pregătit așa cum trebuie. Bineînțeles că eu voi fi acolo alături de tine și voi scanda numele tău din spatele ringului. Îți trimit multe îmbrățișări, mulți pupici. Fii tare!", a spus Simona Hapciuc.

"Mult succes, Bogdan. Suntem alături de tine. Cu privirea nu, că nu o să putem să ne uităm la meci, dar știm că tu vei fi cel care va câștiga. Te iubim mult de tot.", a transmis mama lui Bogdan, Irina Mocanu, la WOWnews.

Printre mesajele de încurajare s-au numărat și prietenii lui precum Radu Valahu, Alex Dima, Alex Zănoagă, Yamato Zaharia și Ghiduș.

Bogdan Mocanu, declarații înainte de meci

Deși s-a pregătit intens, Bogdan Mocanu are emoții mari înainte de meciul cu Vicenzo Final Boss. Ne-a mărturisit sentimentele care îl încearcă și cum și-a imaginat lupta. Nu concepe deloc scenariul în care va ieși pierzător.

"Am emoții, nu pentru meci în sine, pentru adversarul meu. Am emoții pentru părinții mei care nu se uită, pentru frati-miu, care o să fie în colțul meu, pentru prieteni, susținătorii mei. Pentru mine nu, pentru că știu ce o să se întâmple acolo, o să îl rănesc. Nu m-am gândit nicio secundă cum ar fi să pierd meciul. Nu îmi imaginez, nu vreau să existe niciun scenariu, în niciun univers paralel, să nu existe situația asta.", a declarat Bogdan Mocanu, la Bărbați vs Femei.

