Bogdan Mocanu, totul despre întâlnirea cu Andrea Volos! Mai există șanse de împăcare? "Dacă aș vedea-o acum, aș vorbi cu ea" | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu a vorbit despre împăcarea cu Andra Volos, subiect mult mediatizat în ultimele zile. Într-un interviu acordat Corneliei Ionescu, Mocanu a spus clar care este relația lui cu Andra Volos. Bogdan a povestit că zvonurile de împăcare au pornit de la o întâlnire întâmplătoare cu fosta iubită într-un restaurant din București, dar, acum, la doi ani de la despărțirea cu scandal,

Bogdan Mocanu, adevărul despre întâlnirea cu Andra Volos

nu îl mai leagă nimic sufletește de ea.

Acum ceva timp, un subiect vuia în presă. Bogdan Mocanu s-ar fi întâlnit, după doi ani de la despărțire cu fosta lui iubită, Andra Volos. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, acesta a vorbit despre întâlnire și ce s-a întâmplat de fapt atunci.

"Nu se pune problema de împăcare între mine și Andra. Întâmplător eu eram deja la acel restaurant din București, acum 3-4 luni. Eu nu m-am văzut față în față cu ea de vreo 2 ani. La restaurant eram cu Nikolas Sax și Georgiana, iubita lui și încă câteva persoane și a intrat Andra. În momentul în care ea a intrat, s-a așezat direct la masă. Nu m-a salutat, așa cum spune că a făcut și eu nu. Atunci noi am plecat. Nu am văzut-o decât o fracțiune de secundă. Am văzut-o de la spate și mi-au atras atenția ceilalți când a intrat. Nu am simțit nimic. Eram cu gândul la relația mea de atunci. Singurul tresărit pe care l-aș fi avut era să nu se înțeleagă greșit că într-o relație cu iubita mea, m-am văzut cu fosta. I-am spus imediat iubitei mele. Dacă aș vedea-o acum pe Andra, aș saluta-o, aș vorbi puțin, dar nu mi-ar trezi niciun sentiment. O văd ca un om normal. Nu mai e cale de întoarcere.", a declarat Bogdan Mocanu.

Ce femeie își dorește Bogdan Mocanu

Acum, Bogdan Mocanu este singur. Întrebat ce fel de femeie și-ar dori lângă el, acesta nici nu a stat pe gânduri și a descris-o. Se pare că seamănă leit cu cineva din trecutul lui, chiar el recunoscând acest lucru.

"Vreau o femeie sinceră, care să nu mă mintă. Să fie loială. Nu mai am pretenții la nimic. Nici la față, nici la sâni, nici la fund, la nimic. Vreau una exact ca fosta.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

