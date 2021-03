Bogdan Mocanu, transformat total de iubita lui! Care este cel mai mare vis al artistului: „Vreau să am copil neapărat”

In articol:

Bogdan Mocanu este îndrăgostit lulea de noua lui iubită! Câștigătorul primului sezon al emisiunii Puterea dragostei a declarat că ultima lui relație l-a schimbat foarte mult și privește lucrurile din jurul său într-o manieră diferită. Artistul o ține ascunsă pe noua lui iubită de lumina reflectoarelor. El a dezvăluit că este o femeie mult mai matură decât celelalte iubite pe care le-a avut.

„Am cunoscut o fată, nu contează cine e, mai bine să nu știe lumea. Posibil să o cunoașteți. Este o fată cu care mi-am petrecut și seara dintre ani. Sunt fericit și mă simt un pic așa îndrăgostit. Este o femeie matură, este mai mare decât mine. Nu este o copilă cum poate au fost altele din trecutul meu. O femeie care știe ce vrea de la viață”, a declarat Bogdan Mocanu, pentru un post de televiziune.

Bogdan Mocanu, noi dezvăluiri despre iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Bogdan Mocanu își dorește să devină tată până la 25 de ani

Bogdan Mocanu a mai declarat că are gânduri serioase cu privire la actuala lui iubită, cât și viitorul lor.

Fostul concurent de la Puterea dragostei speră să devină tată la vârsta de 25 de ani și vrea să aibă un băiat. El a dezvăluit motivul pentru care nu își dorește în mod special o fată.

Citeste si: Bogdan Mocanu, ipostază inedită alături de iubita lui! Cum s-au fotografiat cei doi, în pat: „Dragostea perfectă”

„Acesta este cel mai mare vis al meu, să fiu tată. Aș vrea un băiat pentru că fată dacă ar fi e mișto când e mică, îți oferă mai multă afecțiune decât un băiat, dar sunt eu bolnav psihic și cred că o să moară printr-o biserică sau ceva că nu o las eu cu băieți. M-aș ține de sală să am mușchi doar ca să-i intimidez pe gagii ei. Cred că mai am un an jumate până la deadline. Până la 25 de ani vreau să am copil neapărat pentru că atunci când o să am eu 30-40 de ani o să fie măricel”, a mai spus Bogdan Mocanu de la Puterea dragostei.