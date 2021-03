Bogdan Mocanu urmează să devină tătic?! Chiar el a dat vestea cea mare: ”Aș vrea un băiat”

In articol:

Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți ai primului sezon Puterea Dragostei, dat fiind și faptul că l-a câștigat. Tânărul este în culmea fericirii, datorită unei tinere misterioase, cu care are o relație de o bună vreme. Deși Bogdan a mărturisit în nenumărate rânduri că bruneta, cu care se iubește, îl face cel mai fericit, tânărul nu i-a dezvăluit încă identitatea.

Mocanu postează des alături de iubita lui, dar preferă să-i țină ascunsă identitatea, cel puțin pentru moment. Cei doi se iubesc în secret și sunt mai fericiți ca niciodată împreună. ”Pentru că e foarte mișto când nu poate să vină nimeni să-mi zică că uite am văzut-o cu nu știu cine e. Oamenii care știu despre ea sunt oameni cu coloană vertebrală și nu ar face așa ceva”, a dezvăluit Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bogdan Mocanu și iubita lui[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu își dorește să devină tătic

Câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei își dorește enorm să aibă un copil până la vârsta de 25 de ani.

Și cum timpul trece repede, Bogdan spune că mai are un an și jumătate la dispoziție.

Bogdan Mocanu și iubita lui[Sursa foto: Instagram]

Mocanu vrea să aibă un băiat, pentru că dacă ar avea o fată i-ar fi mai greu. Acesta a explicat si motivul în cadrul unei emisiuni televizate.

„ Acesta este cel mai mare vis al meu, să fiu tată. Aș vrea un băiat pentru că fată dacă ar fi e mișto când e mică, îți oferă mai multă afecțiune decât un băiat, dar sunt eu bolnav psihic și cred că o să moară printr-o biserică sau ceva că nu o las eu cu băieți.

M-aș ține de sală să am mușchi doar ca să-i intimidez pe gagii ei. Cred că mai am un an jumate până la deadline. Până la 25 de ani vreau să am copil neapărat pentru că atunci când o să am eu 30-40 de ani o să fie măricel”, a mai spus Bogdan Mocanu la TV.