Bogdan Mocanu va deveni tată pentru prima dată?! Fostul concurent de la Puterea dragostei a dat vestea cea mare

Bogdan Mocanu și-a găsit fericirea în brațele unei noi femei, pe care încearcă să o țină ascunsă de ochii lumii. Deși sunt împreună de puțin timp, fostul concurent de la Puterea dragostei este pregătot să treacă la pasul următor și să își întemeieze o familie cu noua lui iubită.

El a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că încearcă să adopte o fetiță, care îl strigă deja „tati”.

„Cadoul a fost pentru o fetiță mică pe care încercăm cumva s-o adoptăm. Ne-am atașat foarte mult de ea. Ei îi spune mami, mie îmi spune tati. Și eu sunt uimit de cât de repede au evoluat lucrurile și cât de departe am ajuns, dar este datorită faptului că e altceva, e o persoană mult mai matură decât ce am cunoscut eu până acum. Certurile sunt doar din motive întemeiate, dacă sunt”,a dezvăluit Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu speră să aibă și copii biologici în viitorul apropiat.„Dacă e să văd că un copil se atașează de mine, că îmi spune tată și că se poate să fie al meu, de ce nu?! La momentul oportun o să fac și unul al meu”, a adăugat artistul.

Bogdan Mocanu vrea să adopte o fetiță cu noua lui iubită [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, dezvăluiri despre noua lui iubită: „Suntem nedespărțiți”

După despărțirea de Andra Volos , Bogdan Mocanu este pregătit să iubească din nou.

El a dezvăluit că are o nouă iubită, de care este nedespărțit. Iubita misterioasă este mai în vârstă decât el, însă acest lucru nu este un impediment pentru povestea lor de dragoste.

„Este brunetă, este mai matură decât mine cu mai mulțișori ani, dar nu contează. Nu trebuie să fie o relație în care doar unul îl consumă pe celălalt, ne consumăm reciproc și e foarte mișto. Este cunoscută, nu neapărat artistă, dar nu vreau să spun cu ce se ocupă. Pe Instagram am văzut-o pentru prima oară. Am făcut sărbătorile împreună. Și Crăciunul și Revelionul și tot. Suntem nedespărțiți de o lună. A vorbit la telefon cu mama și și eu am vorbit cu părinții ei”, a dezvăluit Bogdan Mocanu.