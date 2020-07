Bogdan Stelea, de nerecunoscut. A șocat pe toată lumea cu apariția sa

In articol:

Bogdan Stelea s-a făcut remarcat în sport după postul de mare portar al Echipei Naționale. A fost, alături de Florin Prunea, portarul „Generației de Aur” a Naționalei României. Dar rămâne cel mai selecționat goalkeeper al echipei reprezentative de fotbal, cu 91 de meciuri în teren.

La cei 52 de ani ai săi, Bogdan Stelea, fostul mare portar al Echipei Naționale de fostal a recurs la un look, am spune noi de pandemie. Se pare că pe timpul izolării, Bogdan Stelea, la fel ca mulți alți bărbați, nu a mai avut unde să se tundă, așa că a recurs la o schimbare totală d look.

Bogdan Stelea și-a lăsat o barbă imensă cu care a uimit pe toată lumea. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune a postului GSP, Bogdan Stelea a fost de nerecunoscut pentru unii oameni.

Bogdan Stelea, asemănare izbitoare cu Helsinki din celebrul serial Casa de Papel

Invitat în urmă cu două săptămânila o conferință de presă organizată de o casă de pariuri, fostul portar i-a uimit pe jurnaliști cu noul look.

În momentul în care l-au văzut, aceștia s-au gândit la celebrul personaj Helsinki din serialul care a făcut furori pe Glob: Casa de Papel.

Și ce-i drept, dacă ar fi să facem o comparație între cei doi, nu putem să nu recunoaștem că seamănă izbitor.