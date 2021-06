Bogdan Urucu a cerut ajutorul internauților. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat fostul războinic de la Survivor: ”Pot să spun că am făcut o...”

Bogdan Urucu [Sursa foto: Instagram] 21:58, iun 16, 2021 Autor: Cristina Ionela

Bogdan Urucu a fost unul dintre războinicii de la Survivor, care n-a petrecut prea mult timp în Republica Dominicană, dar care a luptat până la capăt pentru echipa lui. Fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D este foarte apreciat de public pentru corectitudinea de care a dat dovată în competiție, dar și pentru felul lui de a fi.

Bogdan a cerut ajutorul internauților, după ce s-a confruntat cu o mică problemă de sănătate. Din fericire, fostul războinic spune că nu a fost nimic grav, însă avea nevoie de antibiotic. Acesta a povestit, pe contul lui de Instagram, tot ce a pățit, susținând că acum se simte bine.

” M-ați tot întrebat ce am pățit, ce am pățit. N-am pățit nimic, din fericire, nu am nimic grav, însă pot să spun că am făcut o amigdalită, nicidecum n-am covid sau alte probleme mai grave...și am rezolvat și problema cu antibioticul pentru că nu găseam efectiv și d-asta căutam pe cineva care lucrează într-o farmacie, așa că vă mulțumesc pentru grijă, să zic așa”, a spus Bogdan Urucu, pe Instagram.

Bogdan Urucu de la Survivor România este căsătorit

Bogdan Urucu, fostul concurent din echipa Războinicilor, nu este un bărbat singur. În vârstă de 32 de ani, tânărul și-a găsit dragostea în urmă cu câțiva ani. Mai mult, acesta este căsătorit cu o femeie superbă. Concurentul este împlinit pe plan sentimental și profesional. Bogdan Urucu este de meserie polițist de rutieră, însă activează și în lumea modellingului și este actor în reclame și videoclipuri. El a avut apariții în clipurile unor mari artiști din România, precum Inna, Irina Rimmes, The Motans sau Andreea Balan.

Bogdan Urucu si sotia lui[Sursa foto: Instagram]