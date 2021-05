Bogdan Urucu, primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor România. Războinicul, mesaj pentru cei care l-au susținut

In articol:

Bogdan Urucu din echipa războinicilor este cel care a părăsit Survivor România 2021, duminică seara. Războinicul a recunoscut că se simte foarte câștigat că a participat în această competiție, însă îi pare rău pentru echipă că au rămas fără un om.

„Ce să zic? Mă simt, în primul rând, foarte câștigat pentru că am luat parte la această experiență, pentru că am cunoscut toți acești oameni pe care îi urmăream la televizor și de fiecare dată când îi vedeam că intră pe câte un traseu mă întrebam: Oare cum o fi? Oare cum este să intri pe traseu, să intri în apă, să ieși din apă, pe teren. În mare parte mă simt foarte, foarte câștigat. Într-adevăr îmi pare și rău că nu pot să mai lupt în continuare alături de colegii mei și, cumva, i-am lăsat știrbi de un om după ce că și așa eram puțini. Sper că le-am făcut o părere bună și că am fost alături de ei, atât cât am putut.

Ne vedem acasă și vă aștept cu mare drag! Nu cred că am stat niciodată atâtea zile fără să vorbesc cu cineva din familie și, în al doilea rând, deși nu sunt un om care să mănânce foarte mult și mă adaptez, mi-am dat seama cât de important este să apreciem că avem ce mânca și să putem să ajutăm la rândul nostru, atunci când vom ajunge acasă, oamenii care efectiv nu au ce mânca și care trăiesc cum am trăit noi aici, cu puțin, cu ce găsesc. Astea sunt cele mai importante lecții pe care le-am învățat aici”, a spus Bogdan.

Bogdan Urucu[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Urucu, mesaj pentru cei care l-au susținut

Bogdan a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut cât timp a fost el în competiția Survivor. După ce a părăsit emisiunea, „războinicul” a intrat repede pe Instagram, acolo unde a răspuns la multe mesaje din partea fanilor Survivor.

” Câte mesaje...vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea și sper că am reușit să răspund la multe dinre ele, iar la cei care nu am reușit să răspund la mesaje, cu siguranță am s-o fac zilele următoare. Vă mulțumesc și vă pup”, a spus Bogdan Urucu, pe Instagram.