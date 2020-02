Survivor Romania”. Primele declaratii ale Faimosului" />

Miza a fost uriasa, atat pentru Faimosi, cat si pentru Razboinici, cu atat mai mult cu cat cei mai multi dintre concurenti se afla in competitie, departe de cei dragi, de aproape o luna de zile. La aflarea premiului pus la bataie, Faimosii si Razboinicii au fost coplesiti de emotii si nu si-au putut ascunde lacrimile de dorul celor pe care i-au lasat acasa.

Duelul sportiv intre Faimosi si Razboinici a fost incarcat de tensiune, rasturnari de situatie, adrenalina pompata la maximum. In final, Razboinicii au fost declarati castigatori, cu scorul de 10 la 6, punctul decisiv fiind adjudecat de Claudia Rostas. In timp ce in echipa Faimosilor se instala haosul si domnea dezbinarea, in tabara Razboinicilor bucuria era uriasa, in momentele in care au citit mesajele pretioase de la cei dragi.

Ziua cu vestile neplacute nu s-a incheiat pentru Faimosi, in Consiliul de eliminare, acestia au aflat cine dintre cei trei concurenti propusi spre eliminare – Bogdan Vladau, Elena Ionescu si Asiana Peng – urma sa paraseasca competitia, in urma voturilor telespectatorilor.

Publicul a decis ca Bogdan Vladau sa fie eliminat din competitia “Survivor Romania”; faimosul a fost surprins de rezultatul votului.

“Nu ma asteptam la aceasta decizie. Ma bucur foarte tare ca mi-am gasit curajul de a participa la un astfel de show. Mi-as fi dorit sa mai raman, alaturi de echipa si, in special, de unii dintre coechipierii mei. Mi-am facut cativa prieteni aici, sunt niste oameni cu niste caractere deosebite. Este greu, dar pe de alta parte inima mea se bucura foarte tare ca se duce acasa, la sotia mea”, a spus Bogdan Vladau, aseara, in Consiliul de eliminare.