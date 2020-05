In articol:

Un barbat infectat cu COVID-19 s-a sinucis noaptea trecuta. Era internat in spitalul din Sibiu de pe 3 mai.

Un barbat de 76 de ani din Mehedinti s-a sinucis intr-un spital din Sibiu. Fusese testat pozitiv cu coronavirus

Barbatul in varsta de 76 de ani din Mehedinti s-a sinucis in baie. Trupul neinsufletit a fost gasit in grupul sanitar de catre un cadru medical, care a alertat imediat autoritatile. Echipa operativa care a ajuns la fata locului, insotita de un medic legist, a constatat decesul pacientului care fusese testat pozitiv cu noul coronavirus.

Este vorba de un barbat din Mehedinti care se afla internat la Sibiu de saptamana trecuta.

Citeste si: A murit actorul Jerry Stiller!

Citeste si: Alte 11 decese in Romania. Bilantul mortilor de coronavirus se apropie vertiginos de 1.000

Citeste si: Bianca, tanara romanca din Italia infectata cu coronavirus, s-a vindecat, in sfarsit, dupa 74 de zile: "A fost un cosmar"

”Un bărbat în vârstă de 76 de ani, domiciliat în județul Mehedinți, a fost găsit decedat în cursul dimineții în incinta unei unități sanitare, fiind internat în calitate de pacient. În fapt, în dimineața de 11 mai, în jurul orei 04.20, un cadru medical a sesizat telefonic poliția municipiului Sibiu despre faptul că un pacient a fost găsit decedat în cadrul unui grup sanitar. Echipa operativă s-a deplasat însoțită de medicul legist și au constatat decesul”, a declarat Elena Welter, purtător de cuvânt IPJ Sibiu, citata de antena3.ro.

Citeste si: Cinci angajați și 45 de pacienți dintr-un azil din Cluj, confirmați cu coronavirus. Care este starea lor

Oamenii legii sustin ca ar fi vorba de sinucidere, neexistand suspiciuni cu privire la savarsirea vreunei infractiuni cu violenta. Cercetarile sunt in plina desfasurare, anunta sursa citata. Deocamdata nu se cunosc motivele care l-au determinat pe pacient sa recurga la acest gest extrem.

sursa foto: orademedias.ro