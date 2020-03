Bărbatul de 47 de ani a vorbit despre starea pe care a avut-o după instalarea bolii. Justin susține că nu este o simplă gripă și spune că plămânii l-au durut cumplit.

„Mă durea când respiram. Am fost tratat pentru gripă, am luat Tamiflu, mi-a fost trimis un inhalator acasă. Mi s-a zis să revin dacă mă simt rău, așa că am făcut asta. Azi mă doare foarte rău când respir.

Când merg la baie parcă alerg un maraton. Durerea nu e ca la o raceală. Mă dor plămânii, pur și simplu. E greu de înțeles, Gândiți-vă la o gură de aer rece și durerea pe care o simtiți în plămâni până se încălzesc din nou.

Așa ceva e și cu boala asta. Inhalatorul îmi face plămânii să doară și mai tare. Gândiți-vă că e ca și cum v-ați tăia și ați pune alcool pe rană. Cam așa e. Nu e o gripă. Gripa e altceva. E atât de diferită de gripă...", a spus Justin, în vârstă de 39 de ani, pe Twitter.

Coronavirus

La sfârșitul lui decembrie 2019, a fost descoperit un nou coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) în Wuhan, China, care provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată. Bolile oamenilor și animalelor provocate de coronavirusuri sunt numite coronaviroze. Coronavirusurile se transmit direct pe cale respiratorie (prin picături) sau fecal/orală.

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.