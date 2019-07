Interesant este însă altceva! Iubita lui Cristi Daminuță ar fi fost cea care ”i-a spart” casa lui Culiță Sterp pe când artistul era căsătorit cu celebra Carmen de la Sălciua, relația cântre cântăreț și brunetă fiind, la acea vreme, asumată de amândoi.

Mai mult decât atât, spun sursele noastre, între Cristi Daminuță și fosta amantă a lui Culiță Sterp, povestea este una destul de veche. Mai exact, ea și Cristi Daminuță s-au iubit și pe când fotbalistul era căsătorit cu Iasmina Halas, blondina de care a divorțat după o căsnicie de câteva luni.

Astfel, cei doi au fost iubiți și anul trecut, câteva luni, atunci când între Cristi Daminuță și fosta lui soție, Iasmina, a fost anunțat, prima oară, divorțul. Cu toate acestea, la acea vreme, Cristi Daminuță și Iasmina s-au împăcat, bruneta s-a retras din triunghiul conjugal și a ajuns, pentru o perioadă, în brațele lui Culiță Sterp, bărbat căsătorit, la acea vreme, cu Carmen de la Sălciua. ”Da, este adevărat, am avut o relație cu Cristian Daminuță. Timp de cinci luni, noi ne-am afișat în mod oficial... Relația noastră a fost tot timpul la vedere, nu ne-am ferit. Noi doi ne-am afișat la vedere, oficial eram iubiți. Nu am fost amantă, am fost iubita lui. Iasmina (fosta soție a lui Daminuță, n.red.) nu avea niciun drept să vorbească despre relația pe care am avut-o cu Culiță Sterp. N-are niciun drept să-mi zică spărgătoare de familii. Ea nu cunoaște situația. Eu nu am despărțit pe nimeni. Eu cu Cristian am avut o relație din aprilie până pe 29 august (2018, n. red.), când el a decis să se întoarcă la soția lui”, povestea femeia acum ceva vreme.

Doar că, pare-se, pasiunea pe care a împărtășit-o cu Ramona, în primele cinci luni ale relației lor, nu a fost dată uitării de Cristi Daminuță, iar acum, cei doi sunt, din nou, împreună. Mai mult, cei doi vor deveni, la sfârșitul acestui an, pentru prima oară, părinți, așteptând să se nască un băiețel.

Cristi Daminuță și Iasmina au divorțat după o nuntă fulgerătoare

Cristi Daminuţă şi Iasmina Halas au decis să pună punct căsniciei lor, deşi păreau să aibă o relaţie ideală. Cei doi nu au aşteptat mult înainte de a lua decizia de a-şi lega destinele şi au făcut nunta după doar şase luni de relaţie. Relaţia lor a fost, însă, una presărată cu despărţiri şi împăcări, iar de data aceaste decizia este una definitivă. Iar Iasmina a vrut să împărtăşească pe pagina ei de Instagram cât de importantă este ziua divorţului, aşa că a făcut publică dovada că ea şi Daminuşă nu mai formează un cuplu nici măcar din punct de vedere legal. „M-am trezit, iar astăzi este o zi foarte mare şi foarte importantă”, a spus ea. Blondina nu a spus exact ce avea de gând să facă, dar ulerior a dezvăluit care era evenimentul pe care îl aştepta cu nerăbdare. Ea a fotografiat certificatul de divorţ şi i-a transmis fotbalistului un mesaj. „La revedere, soţule. Îşi doresc toate cele bune”, a scris Iasmina, fosta soție a lui Cristi Daminuță, știind probabil de relația pe care acesta o are cu fosta amantă a lui Culiță Sterp.