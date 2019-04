Cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc este şi cel mai dezbătut subiect de discuţie în cercurile mondene, dar şi în rândul fanilor emisiunii fenomen "Puterea Dragostei". Este vorba despre None, un burlac extrem de râvnit și Loredana Chivu, una dintre cele mai sexy vedete de pe plaiurile mioritice.

Citeste si: Loredana Chivu și None de la Puterea Dragostei, atingeri senzuale în public! Cum au fost surprinși cei doi

Deși Mădălin None nu și-a găsit jumătatea în cadrul show-ului matrimonial la care a participat, el a câștigat inimile a zeci de mii de telespectatoare. De departe însă, cea mai de preț cucerire este inima celebrei blonde Loredana Chivu. "Porumbeii" au fost surprinși de paparazzi, recent, într-un local de fițe din București și imaginile tandre cu protagoniştii noştri vorbesc de la sine.

În club, fosta asistentă tv a apărut îmbrăcată într-o ținută spectaculoasă. Salopeta mulată îi punea în valoare silueta perfectă, așa că este lesne de înțeles că tânărul a fost captivat de frumusețea ei.

De atunci însă relaţia este din ce în ce mai serioasă, iar asta nu ne miră. Astrologii susţin că femeia Capricorn (n.r Loredana este născută pe 3 ianuarie) şi bărbatul Scorpion (n.r None este născut pe 21 noiembrie) se potrivesc pe toate planurile.

Loredana Chivu câştigă mii de euro, lunar! Blonda are o comunitate mare de prieteni pe facebook şi instagram!

Dar nu viaţa amoroasă a divei este subiectul nostru de astăzi. Foarte mulţi dintre dumneavoastră ne-au întrebat cu ce se ocupă exact Loredana Chivu şi cum se întreţine tânăra.

Ei bine, n-ar trebui să o plângem pe planturoasă blondă care graţie notorietăţii şi numărului mare de urmăritori de pe instagram şi facebook ajunge să primească între 700 şi 1000 de euro pentru o postare şi un insta story de promovare a unui produs.

Mai mult decât atât, are contracte vechi cu saloane de înfrumuseţare şi brand-uri de haine de unde primeşte în jur de 2000 de euro, lunar. Şi asta nu este tot! Iubita lui None dansează în spectacolele unor manelişti celebri, onorariul ei fiind cuprins între 400 şi 1000 de euro în funcţie de durata show-ului şi de ţara în care are loc reprezentaţia.

Citeste si: Loredana Chivu a luat o decizie după ce s-a combinat cu None de la Puterea Dragostei: „Eu mă văd o nevastă casnică cu trei copii”

Acestea fiind zise, cu o uşoară invidie vă spunem că, prin forţe proprii, Loredana câştigă, într-o lună proastă, minimum 3000 de euro. În concluzie, fosta asistentă tv e fată descurcăreaţă...