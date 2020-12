Bombă în lumea mondenă! Ce se întâmplă cu logodna dintre Armin Nicoară și Claudia Puican! Situația e gravă!

”Ne certăm, și zilele trecute ne-am certat cam tare. Nu ne înțelegem la chestiunile mărunte, nu mai zic de cele care chiar sunt importante. Deja, de câteva luni, așa e zi de zi la noi în casă, ba ne certăm, ba ne împăcăm”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. De altfel, ne-a mărturisit vedeta, acesta este și unul dintre motivele pentru care va amâna momentul logodnei.

”Nu, anul acesta este exclusă orice cerere în căsătorie. Nici nu este momentul și, acum, sincer, nici nu o simt. În plus, avem și pandemia, o logodnă e lucru serios, trebuie să fie marcat momentul, să facem o petrecere, ceva. Dar, oricum, la cât ne certăm, mai aștept cu cererea în căsătorie, nu e momentul clar acum... Inițial voiam să o fac de Crăciun, dar la cum merg lucrurile, este imposibil să se întâmple atunci”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Armin Nicoara s-a razgândit cu privire la logodna cu Claudia Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican, despărțiți în vară

Acum cîteva luni, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară ne-a dezvăluit că s-a certat cu Claudia Puican și, pentru câteva zile, au fost despărțiți. Cu toate acestea, atunci, cei doi s-au împăcat, ba chiar mai mult, au plecat împreună într-o vacanță, în Turcia, pe care au numit-o o ”lună de miere”. Doar că, culmea, în luna de miere, cei doi s-au certat, din nou, din cauza unor chestiuni legate de viitorul lor împreună.

Armin Nicoara si Claudia Puican se iubesc de 3 ani

”Eu vreau neapărat un băiețel pentru primul copil. Vreau să îl învăț lucrurile pe care le-am învățat și eu de la tatăl meu, să ne distrăm împreună și, de ce nu, să îmi calce pe urme muzical sau să mă întreacă și să facă o carieră ca fotbalist”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Doar că, dacă Armin vrea băiețel, frumoasa lui iubită, Claudia Puica, are alte idei despre viitorul lor ca familie. ”Claudia vrea o fetiță, vrea să îi calce ei pe urme, să îi facă codițe. Da, pot fi de acord, dar doar dacă băiețelul e primul. Chiar mi-ar plăcea doi copii, iar dacă e băiat, primul, și apoi fată, e perfect. Oricum, i-am zis Claudiei că, dacă primul copil iese fată, o să aibă mari bătăi de cap. Că nu o să o las până nu îmi face și un băiețel, este obligatoriu”, ne-a mai spus, la acea vreme, Armin Nicoară.

De Revelion, Armin Nicoară și Claudia Puican, împlinesc 3 ani ca și cuplu

”Claudia a avut grijă de mine, ea s-a ocupat de tot ce am avut nevoie. Dacă revine starea de urgență, săraca de ea, trebuie să facă, din nou, tot ce e nevoie pentru noi. Eu nu ies din casă dacă e situația dificilă”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară, încântat că are o parteneră de viață precum Claudia Puican, o tânără domnișoară sexy care are grijă să nu îi lipsească nimic și îl răsfață peste măsură. Iar de curând, ne-a recunoscut Armin Nicoară, Claudia Puican a rămas cu aceleași obiceiuri. ”Mi-a găsit un ceai foarte bun pentru mine, pentru diabetul meu. Mi-l face ea, zi de zi, de patru ori, deja se simte, eu mă simt mult mai bine, sunt mai energic. Are grijă de mine, dar e și normal. Și eu am de ea, noi chiar ne iubim, chiar dacă ne certăm des din cauza muncii”, ne-a spus, acum ceva vreme, Armin Nicoară despre Claudia Puican, blondina cu care se iubește de trei ani.