Una dintre celebritatile de la „Bravo, ai stil! Celebrities” marturiseste ca a divortat!

In editia din aceasta seara a emisiunii, cu sinceritatea si hotararea cu care si-a obisnuit atat fanii, cat si colegele de platou, una dintre concurentele acestui sezon arunca bomba! Tanara recunoaste ca este, din nou, burlacita!

„Astazi am intarziat pentru ca am fost de mi-am luat viza de Bucuresti. In sfarsit, am divortat!”, spune concurenta.

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

Si misterul nu este elucidat, pentru ca se pare ca toata aceasta dezvaluire face parte din povestea pusa in scena de aceasta, pentru a-si sustine outfitul propus pentru aceasta seara. Care sunt detaliile si ce spun juratii la auzul acestor vorbe puteti afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D!