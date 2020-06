BOMBĂ! Le-a murit copilul și au divorțat. Mesaj șoc pe Facebook

In articol:

Mihai Onilă, care s-a reprofilat și este terapeut, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj uluitor. Artistul a anunțat pe toată lumea că el și soția lui s-au despărțit. La patru ani de la moartea fiicei lor, Mihai și Adriana au decis să meargă pe drumuri separate.

Timp de șase ani, Mihai a locuit în Belgia cu soția sa. Acum, după despărțire el se gândește serios să se întoarcă în țară.

”Îți cer un sfat! Locuiesc de 6 ani în Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar dacă puțini au observat că mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a încheiat! Sfatul pe care ți-l cer este unul sincer și dă-mi-l doar dacă ai ceva experiență în legătură cu sfatul pe care ți-l cer! Sfatul este legat de faptul că nu mai am pe nimeni în Belgia și mă gândesc să mă întorc în țară.

Sunt muncitor, în Belgia mi-am făcut și studii de specializare ca Inginer de Sunet, am propriul meu studio, cine mă cunoaște știe că sunt un solist în regulă, să nu mai trezesc vreo frustrare, că-s terapeut, pot trăi și așa destul de bine, deci ceva de muncă în țară cred eu că găsesc. Nu am cățel, nu am purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am, dar rămân la fosta, am doar un suflet bun și iubitor, în ceea ce privește relațiile îl las pe Dumnezeu să ajungă la mine femeia pe care mi-o trimite El. Acum, întrebarea e, merită să plec din Belgia unde sunt de 6 ani și să mă întorc în țară, sau să nu mă întorc în țară? Tu ce sfat îmi dai?”, a scris Mihai Onilă pe Facebook.

Fata lui Onilă a murit după ce s-a chinuit cu o boală incurabilă

În noiembrie 2016, Ioana Emily Hope, fiica în vârstă de 10 ani a lui Mihai Onilă a murit după ce s-a chinuit timp de şase luni din cauza unei boli incurabile. Medicii au descoperit, în urmă cu patru ani, faptul că Ioana avea cancer în centrul creierului, iar afecţiunea de care suferea micuța era inoperabilă.

Specialiștii le-au spus atunci lui Mihai Onilă şi soţiei sale să se aştepte la ce e mai rău. Inevitabilul s-a întâmplat şase luni mai târziu, când Ioana Emily Hope și-a dat ultima suflare.