Boris Johnson a suferit un accident de mașină

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost implicat miercuri, 17 iunie, într-un accident rutier. Incidentul s-a petrecut în timp ce pleca de la Parlament, informează Express.co.uk.

Mașina în care se afla Boris Johnson a frânat brusc din cauza unui protestatar și a fost ciocnită din spate de o altă mașină în care s-ar fi aflat agenți de securitate.

Accidentul a fost surprins de un alt protestatar anti-Brexit, Steve Bray, care a postat clipul pe twitter. Cel care a cauzat accidentul a fost arestat, a anunțat presa britanică. Boris Johnson nu a fost rănit, potrivit primelor informații.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5