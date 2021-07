Botez pe lux și opulență pentru fetița Sânzianei Buruiană. Când va avea loc evenimentul: "Un botez așa cum mi-l doresc"

In articol:

Sânziana Buruiană și Nicoale Zuluf își vor boteza fetița cea mică, în vârstă de 9 luni, joi, 15 iulie. Vedeta de televiziune a pregătit tot, până la ultimul detaliu și vrea ca fiica ei să aibă parte de o petrecere de neuitat. Cum s-a pregătit pentru eveniment, dar și unde va avea loc acesta, puteți afla mai jos!

Sânziana Buruiană, botez pe lux și opulență pentru fiica ei

Până la momentul actual, Sânziana a decis să amâne botezul din cauza pandemiei. În vârstă de nouă luni, micuța Antonia va fi creștinată, joi, 15 iulie. Și pentru că mama ei nu putea să stea departe de organizarea petrecerii, a decis să creeze o petrecere pe cinste.

Evenimentul privat va avea loc la un local de lux din Cernica, acolo unde invitații vor fi întâmpinați de atracția zilei- o mașină decorată cu un milion de cristale, care va străluci la propriu și la figurat.

masina de la botez[Sursa foto: Instagram]

”Spre drumul spre restauranat vom avea o mașină tot din cristale. Are un milion de cristale, va fi un botez care va străluci la propriu și la figurat. Am așteptat foarte mult și am zis ca măcar să fie un botez așa cum mi-l doresc, vara, la piscină. Vreau ca toate fetele să-și aducă costumele de baie, sper să avem vreme frumoasă!”, a declarat Sânziana, potrivit Click .

Din cauza regulilor impuse de pandemia de coronavirus, fosta asistentă de televiziune a fost nevoită să invite doar apropiații.

Astfel, la petrece vor veni doar 70 de persoane, alese cu grijă de părinți.

Bineînțeles că își dorește ca ea și cele două fetițe să strălucească, astfel că vedeta a decis să se îmbrace toate trei la fel.

”La restaurant vom fi toate trei îmbrăcate la fel. Soțului o să-i pun și lui ceva roz, un papion măcar, să ne asortăm”, a mai spus Sânzi.

Atmosfera va fi întreținută de Elena Ionescu, Bianca Rus, dar și o formație de lăutari.