Pe grupul de Facebook „Ești din Iași dacă...” utilizatorii publică fotografii care mai de care mai amuzante. Recent, un ieșean a postat o imagine cu doi copii, o feiță și un băiețel, care se uitat curioși la pomul de Crăciun care era atârnat de tavan.

Părinții micuților au da dovată de multă originalitate atunci când au decis să pună bradul invers, iat fotografiile au stârnit sute de reacții.

a scris o ieșeancă în dreptul imaginilor.a contrazis-o o altă persoană.

„De ce o idee inovativa este privita cu dispret de conservatori? Eu am pisica acasa, si tot la fel am facut.

Daca e ceva diferit fata de gandirea voastra este gresit?

Mai invatati sa iesiti din bula personala, oameni buni. De aia am ramas cu o mentalitate post comunista, si nimic nu merge in tara asta”, a spus un tânăr, după ce a văzut criticile de pe internet.