Brândușa Covalciuc-Ciobanu nu își mai sărbătorește ziua de naștere de când soțul ei a murit! Artista a avut un vis înfricoșător în care apărea bărbatul: „Îmi spunea că-i e urât singur”

In articol:

Brândușa Covalciuc-Ciobanu a trecut prin momente dificile în urmă cu trei ani. Aceasta a fost nevoită să își ducă pe ultimul drum partenerul de viață cu care a fost împreună mai bine de 33 de ani. Pierderea soțului ei a lăsat un gol imens în sufletul artistei care nu a putut să fie umplut nici la trei ani distanță.

Citește și: A slabit peste 40 de kilograme si e pusa in continuare pe schimbari! Brandusa Covalciuc-Ciobanu isi face injectii in fata cu acid hialuronic

Încă de atunci, artista a renunțat la mai multe lucruri pe care obișnuia să le facă. Unul dintre acestea este chiar sărbătorirea zilei de naștere. Brândușa Covalciuc-Ciobanu a mărturisit că nu a făcut nimic special de ziua ei de naștere, dar cei dragi au ținut să-i aducă zâmbetul pe buze cu un tort. Vedeta s-a aflat la Botoșani de ziua ei, acolo unde locuiește și unde are o emisiune radio, iar apoi a petrecut alături de copiii ei.

Citeste si: Andra Volos, cadou de mii de euro din partea lui Lele, de 8 martie. Ce surpriză i-a făcut celebrul manelist iubitei sale- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„ Mi-am petrecut ziua de naștere la radio. Am avut miercuri emisiune la radio Iași, dar cu o zi înainte am fost serbată la Botoșani, unde am petrecut alături de invitații mei. De când soțul meu nu mai este printre noi, eu nu mă mai serbez de ziua mea. Nu mai fac nimic. Doar seara am făcut un tort și am stat cu copiii mei, care au venit la mine. În rest, nu am făcut nimic special”, a declarat interpreta de muzică populară, potrivit Viva.

Brândușa Covalciuc-Ciobanu alături de soțul său [Sursa foto: Facebook]

Citește și: O celebra cantareata, in stare de soc: "Sotul meu are ciroza"- A povestit plangand ce drama traieste!

Visul înfricoșător pe care l-a avut artista legat de regretatul ei soț

Chiar dacă nu mai este alături de ea trupește, acesta îi apare des în vis. Interpreta l-a visat de foarte multe ori, însă ultimul său vis a înfricoșat-o foarte tare. Artista a povestit că bărbatul i-a spus că s-a plictisit singur.

„ Îl visez de multe ori. Uneori țin minte, alteori îl visez și nu țin minte. Ultima dată l-am visat acum vreo câteva luni. Îmi spunea că-i e urât singur… Și am zis: «Ți-o fi urât, dar nu vin să îți țin de urât eu acolo!». Se spune că lor le este dor de noi sau invers”, a mai adăugat cântăreața.