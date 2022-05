Brândușa Simion, atac subtil la adresa Marinei Almășan. Ce spune văduva lui Victor Socaciu despre cartea prezentatoarei: ”De ce să dau bani pe ea”

In articol:

Victor Socaciu s-a stins din viața în iarna anului trecut, între Crăciun și Revelion, la 68 de ani, lăsând în urma sa multă durere, dar și un scandal ce mocnea de multă vreme.

Protagonistele replicilor dure fiind chiar cele care au făcut parte din viața regretatului artist.

Marina Almășan și Brândușa Simion, de la moartea lui Socaciu, s-au tot contrat public, iar acum cea care continuă să o facă este văduva folkistului.

Marina Almășan [Sursa foto: Facebook]

Marina Almășan, atacată public de Brândușa Simion

Cea care i-a fost alături în ultimii cinci ani din viață lui Victor Socaciu a atacat-o subtil pe Almășan. Și asta după ce prezentatoarea, la cinci luni de la decesul artistului, a lansat cartea dedicată poveștii de amor pe care a trăit-o cu acesta timp de 16 ani, împreună având și un băiat.

Pentru că lucrarea Marinei Almășan se află deja pe piață, recent, Brândușa Simion a mărturisit că nu se arată deloc interesată de ceea ce ar putea afla din rândurile scrise de ”rivala sa”.

Tocmai de aceea este sigură nu o va răsfoi dacă-i va cădea în mână, mai ales că nu este dispusă să scoată niciun ban din buzunar pentru cartea intitulată „Ceasul iubirii… cei 16 ani ai mei cu Victor Socaciu”.

„Nu mă tentează deloc să o citesc. În niciun caz. Cu atât mai puțin să dau bani pe ea! Nu văd de ce aș face asta!”, a declarat Brândușa Simion, notează Impact.

Mai mult decât atât, văduva artistului, parcă influențată de prezentatoare, deși inițial a exclus cu vehemență acest lucru, de a scrie și ea o carte, acum pare că analizează cu o mai mare atenție această idee.

Doar că, menționează ea, dacă va ajunge să îi calce pe urme Marinei Almășan nu-și va face niciodată sentimentele publice.

Cea despre care gurile rele spun că ar fi început relația cu Victor Socaciu de pe vreme când acesta încă era cu mama copilului său este de părere că orice s-ar scrie acum, de către oricine, este mai puțin interesant decât ceea ce a lăsat în urmă regretatul artist.

„Nu am renunțat la ideea de a nu scrie nimic despre Victor Socaciu, în ceea ce mă privește. Sau, dacă totuși am să scriu, am să păstrez pentru mine și pentru familia mea. Uneori timpul estompează amintirile! Nu voi publica nimic din asta pentru marele public. Victor Socaciu a scris destul! E suficient! El va trăi prin muzica sa, dar și prin ceea ce a scris! Consider că a scris el suficient, așa că nu văd rostul vreunui posibil adaos din partea mea!”, a mai precizat femeia îndoliată.

Mai ales că acum scrierea unei posibile cărți este pe locul doi în prioritățile sale. După moartea celui pe care l-a iubit, Brândușa Simion a rămas stăpână pe creațiile artistice ale lui Socaciu.

Înainte să-și dea și ultima suflare, folkistul apucase să pună pe hârtie câteva piese pe care, din păcate, nu a mai apucat să le termine.

Astfel că, dacă vor mai ajunge sau nu la urechile fanilor celui care cândva aduna la un loc o mare de oameni prin piesele sale, rămâne de văzut. Și asta pentru că văduva acestuia încă se gândește dacă ar fi sau nu o decizie bună ca melodiile cu pricina să fie completate de bunii prieteni al lui Victor Socaciu și scoase pe piață.

”Există unele piese neterminate. Nu știu dacă voi apela la unul sau mai mulți dintre prietenii lui apropiați pentru a le finaliza. E o decizie dificilă, asupra căreia nu m-am hotărât încă! Voi vedea!”, a mai completat rivala Marinei Almășan.