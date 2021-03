Branzeturi traditionale romanesti numai bune de servit

In articol:

Insa, si Romania se poate mandri cu cateva tipuri de branzeturi traditionale foarte gustoase si apreciate, iar printre acestea se numara casul si telemeaua. Iar daca vrei sa afli mai multe despre branzeturile romanesti, ti-am pregatit o lista cu cele mai populare sortimente, numai bune de servit alaturi de un pahar de vin.

Casul

Casul este unul dintre cele mai populare sortimente de branza traditionala romaneasca, acesta fiind de fapt baza pentru alte branzeturi, precum cascavalul, telemeaua sau branza de burduf.

Casul se prepara din lapte inchegat de vaca, oaie sau capra, care este apoi stors de zer. Insa, pentru a obtine casul, producatorii adauga in laptele proaspat si cheag, care coaguleaza compozitia si ii intesifica aroma.

Branza proaspata de vaca

Dupa ce laptele se coaguleaza, acesta se strecoara printr-un tifon si se lasa la maturat, timp de 24-48 de ore. Spre deosebire de telemea, casul are un gust usor dulceag. Este recomandat ca acest tip de branza sa fie consumat proaspat, deoarece nu rezista foarte multe zile la frigider.

Branza proaspata de vaca este folosita de obicei pentru prepararea placintelor, a papanasilor, dar si in anumite diete.

Aceasta are un continut ridicat de proteine si unul redus de grasimi, asa ca este adesea recomandata de catre medici si nutritionisti pentru un regim alimentar sanatos si echilibrat. Branza proaspata de vaca are o culoare alba, o textura cremoasa si usor granulata, iar gustul este usor acrisor. Pentru prepararea acestui de branza, se lasa laptele de vaca la acrit, timp de cateva zile, timp in care acesta se incheaga in mod natural, devenind astfel „lapte prins”.Odata inchegat, laptele se pune intr-un tifon si se lasa la scurs timp de 24-48 de ore.

Telemeaua

Telemeaua este o branza romaneasca, facuta din lapte de vaca, oaie, bivolita sau capra. Spre deosebire de cas, telemeaua este sarata si are un gust putin acid, avand o textura semi-tare, sfaramicioasa. Pentru a putea fi consumata, telemeaua necesita o perioada de maturare de cateva luni, in saramura. In general, telemeaua romaneasca este asemanata cu branza greceasca Feta, si poate fi consumata in salate, in placinte sau in diferite preparate traditionale.

De asemenea, telemeaua de oaie sau de capra poate fi servita alaturi de un pahar de vin Pinot Noir, in timp ce telemeaua de vaca poate fi consumata cu un pahar de Feteasca Regala sau Sauvignon Blanc.

Branza de burduf

Branza de burduf se prepara de obicei din lapte de oaie, avand un gust foarte sarat, si o textura pastoasa. Pentru obtinerea acestui tip de branza, casul trebuie lasat la dospit, timp de 1-2 saptamani. Apoi, acesta se marunteste cu ajutorul unei masini de tocat, se sareaza, se framanta si se pune intr-un burduf, unde se pastreaza la rece, la temperaturi scazute, de sub 5C. In general, branza de burduf se lasa la maturat chiar si sase luni. Iar aroma inconfundabila a branzei de burduf este data de perioada de maturare, dar si de invelisul acesteia, care este de obicei din coaja de brad sau din piele de oaie.

Urda

Urda este tot un fel de branza cu specific romanesc, obtinuta prin fierberea zerului de oaie, de capra sau de vaca, ramas dupa prepararea casului. In general urda este asemanatoare ca gust si textura cu branza italiana Ricotta. Aceasta are o consistenta usor granulata, si este placuta la gust. In plus, urda este foarte sanatoasa si poate fi consumata la micul dejun, in diverse combinatii, cu marar, ardei gras sau castraveti.

Asadar, acestea sunt cele mai populare tipuri de branzeturi traditionale romanesti, pe care le poti servi la orice ocazie, alaturi de un pahar de vin.